La actriz Rose McGowan acusa al cineasta Alexander Payne de abuso sexual

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Rose McGowan se armó de valor y acusó al cineasta Alexander Payne, ganador de una dupla de Oscar por sus películas Entre copas y Los Descendientes, de haber abusado de ella cuando era una menor de edad; ella tenía 17 y él 27, según información de la agencia alemana de noticias DPA.

La intérprete confesó a través de sus redes sociales que el director de Omaha tuvo una conducta sexual inadecuada cuando era una adolescente. "Me dejaste en una esquina de la calle", denunció la actriz en Twitter.

Esto se hizo público en el año 2018, en el cuadro del furor del movimiento MeToo, en donde ella es una de las principales voces, luego de la entrevista que la actriz concedió a Ronan Farrow, autor del best-seller "Depredadores" y ganador de un premio Pulitzer por su investigación sobre los abusos sexuales en Hollywood.

Durante esa íntima charla, la actriz señaló que un director de cine mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella cuando apenas era una adolescente, sin embargo, en ese momento no pudo tener el valor de revelar el nombre de su abusador. Su testimonio acerca de los abusos y agresiones sexuales que sufrió por Harvey Weinstein fue la clave para llevar al productor a ser condenado por violación y agresión sexual ante la justicia.

Ahora, dos años más tarde, Rose rompe el silencio y señala directamente a Payne como su agresor sexual cuando era muy joven y a través de Twitter comparte un fuerte mensaje sobre lo que vivió con el cineasta.

Alexander Payne. Hiciste que me sentase y me pusiste una película soft-porno que dirigiste para Showtime con un pseudónimo. Aún me acuerdo de tu apartamento en Silverlake. Estás muy bien dotado. Me dejaste en una esquina de la calle. Tenía 15 años”, confesó la actriz.