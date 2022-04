La actriz Samadhi Zendejas comparte mensaje que Debanhi Escobar le envió, semanas antes de su muerte

Esta carretera es conocida como "la autopista del terror", por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en esta. 13 días después, el cuerpo de Debanhi fue hallado en el interior de una cisterna abandonada, en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció . "Mi hija está muerta, y yo no sé qué hacer", expresó su papá ante los medios de comunicación, en la zona donde fue encontrada la joven.

"Lo único que quiero pedirles es que si eres mujer, cuidémonos entre nosotras, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos que sabemos que corremos riesgo, dejemos de criticarnos y comencemos a admirarnos, dejemos de juzgarnos y empecemos a empoderarnos, mientras más voz tengamos en este país va a estar más difícil que nos hagan daño".

Al llegar a su casa, Samadhi Zendejas prendió una veladora y dijo una oración en memoria de Debanhi , "no saben lo que pedí por qué estuviera bien".

"Me levanté con una noticia de una seguidora mía que me ha tenido todo el día mal, con mi corazón apachurrado, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia", comentó entre lágrimas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.