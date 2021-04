¿La actriz Seo Ye Ji manipulaba al protagonista de K-dramas Kim Jung Hyun durante su noviazgo?

Luego de que la agencia surcoreana O & Entertainment diera a conocer tener una disputa legal con el actor surcoreano Kim Jung Hyun, protagonista del K-drama "Mr. Queen", con respecto a su contrato, surgieron los rumores de que el actor habría tenido una actitud muy grosera en el 2018 durante las grabaciones de la serie "Time", en especial con su co-protagonista Seohyun, integrante del grupo musical Girls' Generation. Ahora, la actriz Seo Ye Ji ha sido señalada como la persona responsable de su comportamiento.

De acuerdo con varios medios de comunicación surcoreanos, durante las grabaciones del K-drama "Time", Kim Jung Hyun no permitía el contacto físico con Seohyun y constantemente pedía modificaciones del guión, cuando había una escena donde ambos tuvieron algún tipo de contacto físico. Asimismo se dice que el actor de 31 años de edad, no permitía que su co-protagonista se le acercara o le hablara durante los descansos.

Posteriormente el actor causó gran controversia en aquel entonces, al dejar de manera sorpresiva la serie. El medio coreano Dispatch ha publicado que, supuestamente, la actriz Seo Ye Ji (protagonista del drama "Está bien no estar bien"), es la responsable de esta actitud de Kim Jung Hyun, así como de su salida de "Time".

Aparentemente la actriz surcoreana manipulaba a Kim Jung Hyun, quien anteriormente protagonizó el K-drama "Crash landing on you (Aterrizaje de emergencia en tu corazón)", durante el tiempo que estuvieron en una relación amorosa.

Asimismo Dispatch publicó una serie de conversación vía mensajes entre Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun:

La agencia que representa a la actriz Seo Ye Ji, Gold Medalist, emitió unas declaraciones ante los rumores y lo publicado por Dispatch. En el comunicado se señala que aunque no se muestra en las conversaciones que se revelaron, Kim Jung Hyun también le pidió a Seo Ye Ji, quien estaba filmando un drama diferente, que no filmara escenas de besos.

"Entonces, Seo Ye Ji también le dijo: 'entonces tú tampoco deberías hacerlo', entre conversaciones de dos personas que se aman que mostraban celos por el contacto físico del otro con los demás. Esto puede verse como una pelea común de dos persona que se aman, entre actores que están saliendo, sin embargo, todos los actores realizan el rodaje con normalidad, dejando a un lado sus peleas con sus parejas".

La agencia Gold Medalist manifestó que estas conversaciones no debieron haberse hecho públicas, pues han ocasionado "grandes malentendidos porque no se tuvo en cuenta que se trata de conversaciones privadas entre una pareja". Asimismo la agencia resaltó haber recibido la confirmación de parte de Kim Jung Hyun, que lo ocurrido en la serie "Time" en el 2018, "no ocurrió debido a Seo Ye Ji y él expresó su intención de publicar su propia declaración al respecto".

Sobre la supuesta manipulación de Seo Ye Ji a Kim Jung Hyun, Gold Medalist señaló que es "lógicamente difícil" de aceptar que el actor principal de un drama actuaría exactamente como lo dijo otra persona "sin su propio libre albedrío, es realmente imposible que un actor pueda actuar y participar en la filmación sin su propia voluntad".