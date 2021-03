La actriz Sherlyn comparte en imágenes cómo ha crecido su hijo André

México. La actriz Sherlyn quien actualmente participa en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio para Televisa, muestra en Instagram cómo ha crecido su pequeño hijo André, quien ya tiene nueve meses y es muy parecido físicamente a ella, se lo hacen saber de hecho sus fans.

Sherlyn, de 34 años de edad, trajo al mundo a su bebé el 30 de mayo de 2020 y desde entonces no ha dejado de compartir imágenes de ella al lado de él, y en Instagram ha escrito que le ha traído toda la felicidad del mundo su nacimiento. Recordemos que logró concebirlo gracias a un proceso de inseminación, lo hizo saber la actriz en su momento.

El pequeño André es muy simpático, sonríe bastante, así puede verse en los videos que su famosa mamá le toma con frecuencia. “Gracias @andrenuestrobebe por enseñarme lo que es la felicidad, eres un niño tan amado, tan deseado, tan esperado... te amo, mi bebe hermoso”, le escribió en Instagram Sherlyn a su nene en sus primeros días de vida.

Leer más: Famosos que miden menos de 1.60 y ninguno de sus fans lo imaginaba

Sherlyn causó controversia en diciembre de 2019 al compartir a medios de comunicación en Ciudad de México que se convertiría en mamá, gracias a que fue a una clínica en Nueva York, donde se sometió al procedimiento de inseminación; gracias a un donante pudo embarazarse. El bebé nació el 30 de mayo de 2020.

Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés, pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir: 'No encontré a la persona correcta'", dijo a TVnotas la también conductora cuando compartió la noticia de su embarazo.