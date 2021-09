La actriz Tanya Fear es encontrada, tras reporte de encontrarse desaparecida en días

México. La actriz Tanya Fear fue encontrada tras permanecer varios días desaparecida, se informa en varios portales de noticias, y se encuentra del todo bien afortunadamente.

Tanya Fear, quien participa en la serie Doctor Who, fue reportada como desaparecida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, días atrás, y su familia hizo el reporte de la desaparición por medio de Twitter.

El pasado lunes encontraron a la actriz , de quien no se sabía nada desde el pasado jueves 9 de septiembre, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, California (EE.UU.).

Y ahora es la misma familia de Tanya quien en redes sociales vuelve a comunicar que se encuentra bien y agradecen a las persona que se ocuparon y preocuparon por la búsqueda de la actriz.

"Es un gran placer y alivio informar que Tanya ha sido encontrada a salvo por la policía hoy. Entendemos que no presenta daños físicos, pero como precaución, está siendo evaluada en un hospital local", manifiesta la familia de la actriz.

Al momento la familia no ha hecho público nada relacionado a dónde se encontraba Tanya, y esta tampoco ha compartido en sus redes sociales ningún mensaje sobre su desaparición.

Tanya Fear, además de interpretar a la doctora Jade McIntyreen en la serie Doctor Who, tuvo un pequeño papel en 2013 en Kick Ass 2, protagonizó la serie Spotless y puso voz en el videojuego Need for Speed: Payback.