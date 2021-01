La actriz colombiana Carmen Villalobos inicia con todo el 2021, luciendo cuerpazo en la piscina

Carmen Villalobos inició este año nuevo con el mejor de los optimismos y buena vibra; en uno de los recientes post en su feed de Instagram, deleitó la pupila de sus miles de seguidores al compartir una fotografía luciendo su espectacular anatomía al usar un traje de baño. En dicha imagen tomada por su novio el actor colombiano Sebastián Caicedo, luce como toda una diosa dentro de una piscina.

"Y así vamos por estos lados, vacaciones, enero, 2021", expresó en su publicación la protagonista de la telenovela de Telemundo "El final del paraíso". La actriz sabe como derrochar belleza y sensualidad.

"Estas espectacular", "divina", "la foto que estaba esperando", "mujer tú me quieres matar o que", "preciosa", "que cuerpazo", "Pero a usted ¿quién la hizo tan hermosa?", "si me muero ya saben la causa de mi muerte", "la perfección no existe...pero veo a Carmen y la perfección si existe, eres todo mi niña", "eres una estrella con luz propia ❤️", "Dios, que mujer", "el 'mamacita' se queda cortísimo", fueron algunos de los piropos y halagos que recibió en su publicación que tiene más de 430 mil likes.

Carmen Villalobos nacida el 13 de julio de 1983 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, ha pasado estas vacaciones de inicio de año en compañía de su apuesto novio y de su apreciable familia. Cabe mencionar que junto a una fotografía familiar, publicó un mensaje con el que despedía el 2020 y le daba la bienvenida al año nuevo. (Carmen Villalobos muestra su belleza natural con un vestido amarillo).

Carmen Villalobos sabe como causar furor en redes sociales. Foto: Instagram @cvillaloboss

En su mensaje la también protagonista de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso", resaltó que el año que se fue le confirmó que la familia era lo más importante. "Gracias Dios por un año más junto a los míos, sanos y con comidita en nuestra mesa. Dios los bendiga siempre y les dé lo mejor".

Un abrazo gigante y si estás lejos de los tuyos y pasando por un momento difícil, ora y pídele mucho a Diosito para que te ilumine y te muestre el camino. Feliz año 2021 mi gente linda.

Carmen Villalobos también ha participado en proyectos como "El Señor de los Cielos", "Niños ricos, pobres padres", "Mi corazón insiste" y otros más. La hermosa colombiana protagonizará la nueva versión de "Café, con aroma de mujer", al lado del actor cubano William Levy (proyecto que marcará su esperado regreso a la televisión).

La historia original fue transmitida en Colombia entre 1994 y 1995, siendo protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Dicha historia fue creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión para el desaparecido Canal A en 1994. En mayo pasado la cadena hispana Telemundo dio a conocer esta información.

"Todos los inicios son especiales pero éste lo es aún más. 'Café, con aroma de mujer', un tributo a nuestro país, a nuestro campo y a nuestras tradiciones. Mi primer antagónico en mí hermoso país, con un grupo de compañeros talentosísimos y con una historia maravillosa", comentó Carmen Villalobos al respecto.