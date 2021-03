La actriz colombiana Natalia Durán tiene cáncer de tiroides: "échenme la buena para salir de esto"

Natalia Durán compartió en su cuenta de Instagram un video en el cual dio a conocer, que fue diagnosticada con cáncer de tiroides y por lo tanto, estaba en tratamiento para erradicar esta enfermedad. Asimismo la actriz de televisión colombiana mencionó que por esta razón había estado inactiva por varias semanas de sus redes sociales; el último post que había publicado en su feed de Instagram fue el pasado 24 de enero de 2021.

"Bueno mis amigos bonitos, finalmente hoy les cuento lo que me está pasando", expresó Natalia Durán en la descripción de su post, resaltando un especial agradecimiento a sus papás, hermanos, hijos y amigos, "quienes me han tomado la mano en mis días negros y siguen aquí".

La actriz quien formó parte del video musical "La camisa negra" del cantautor colombiano Juanes, contó en el video que compartió, haber estado realizándose varios estudios y los resultados arrojaron que tenía cáncer en la tiroides y en el cuello.

Tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es y aparte tuvieron que hacerme una transfusión de sangre, porque mi hemoglobina estaba en el piso y estaba conminando de milagro.

De acuerdo con el testimonio de la actriz de 37 años de edad y originaria de Cali, Colombia, el origen del cáncer que padece se debe a un síndrome autoinmune y por eso debe someterse a una cirugía para determinar la gravedad de dicha enfermedad. Asimismo relató haber entrado en una crisis. "Mis papás tuvieron que sacarme de mi casa, pensé que iba a colgar los guayos (o como se dice coloquialmente en México, pensó que iba a colgar los tenis). Natalia Durán señaló que han sido unos meses duros, de muchos retos y de muchos aprendizajes.

Además de señalar que no es fácil para ella ser en estos momento el centro de atención, le pidió a todos sus seguidores mandarle buenas vibras.

El tsunami y los estados de la mente cada segundo y cómo controlar eso, soy muy de servir, pero se me ha dificultado recibir; esto es lo que está pasando, pa' adelante es pa' allá, échenme la buena para salir de esto lo más pronto posible.

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans: "todo mi amor, todas mis oraciones y abrazos de luz y sanadores, a tu entera disposición ❤️", "mi Naty fuerza, optimismo, ganas, mucho amor con toda la buena energía, siempre has sido una mujer fuerte y lo seguirás siendo, un abrazo grande, pa' delante", "estás en mis oraciones", "Naty desde que te conocí hace ya 16 años cuando estuviste en RCN me di cuenta de tu fuerza interior, de tu manera particular de ver la vida, eres un ser de luz y Dios tiene un gran propósito contigo, ánimo, fuerza y mucho amor para ti" y muchos más.

Natalia Durán Velasco tuvo su debut actoral en el 2001 en la serie colombiana "Padres e hijos". El personaje que le dio gran reconocimiento como actriz, fue el de "Cristina Solano" en la telenovela colombiana "A corazón abierto", una adaptación de la serie estadounidense "Grey's Anatomy"; se destaca por su labor social, actualmente apoya una fundación llamada "Niños por un nuevo planeta", donde apadrina a varios niños que han sido víctimas de maltrato y violencia sexual.

