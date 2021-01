La actriz cubana Livia Brito deja sin palabras a sus fans con su seductor escote

Livia Brito recibió con todo el año nuevo 2021. En su perfil de Instagram donde tiene 5.7 millones de seguidores, ha compartido recientemente una serie de fotografías donde luce muy bella al usar una atuendo de cuero negro con un pronunciado escote que ha dejado sin palabras a sus fans. La protagonista de la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", derrochó belleza y sensualidad en esta sesión de fotos.

"Mis 'aLIVIAnados' que nuestros sueños sean nuestros logros del día de mañana, concretemos. Que tengan una hermosa noche, les mando muchos besitos", escribió la actriz nacida en La Habana, Cuba el 21 de julio de 1986, en su publicación que tiene más de 215 mil likes. En otro de los post donde compartió otra de estas fotos, expresó: "no miremos nuestros obstáculos, mejor persigamos nuestros sueños".

Los halagos de parte de sus fans no se hicieron esperar: "divina", "que linda", "besos mi amor", "siempre tan bonita tú", "eres lo mejor de mi vida", "pido a Dios este día y para siempre que cuide de ti, de tu familia y que les conceda un día colmado de paz, salud, alegría, bendición y abundancia", "muy hermosa", "me enamoré de ti", "que reina", "bonita", "preciosa y elegante dama", "cada sueño que tengo lo cumpliré y más con la motivación que me das día a día", y muchos comentarios más recibió Livia Brito, quien tuvo su debut en la televisión mexicana en el 2010 en la telenovela de Televisa "Triunfo del amor", donde interpretó a Fernanda Sandoval.

Recordemos que la actriz cubana recibió el 2021 usando un elegante vestido plateado, con un sexy escote en la parte de atrás, agradeciendo a sus fans por siempre estar con ella en las buenas y en las malas. "Este año ha sido complicado pero nunca dejemos de ser felices y saquemos lo mejor de cada momento, les deseo mucha salud, paz y amor en sus vidas mis bebés de luz". (Livia Brito se inspira en Paris Hilton para su nuevo outfit).

El año pasado uno de estos momentos malos que vivió, fue el escándalo tras la agresión que su novio Mariano Martínez y ella, le dieron al fotógrafo Ernesto Zepeda. Todo ocurrió a fines del mes de junio en las playas de Cancún, Quintana Roo, donde Livia Brito tuvo una escapada romántica con su novio.

El altercado se llevó a cabo cuando la protagonista de la serie "La Piloto", se percató que el paparazzi antes mencionado estaba tomándole varias fotográficas. Además de quitarle su cámara fotográfica y otras pertenencias, lo agredió físicamente.

Livia Brito derrochó belleza y sensualidad en esta sesión de fotos. Foto: Instagram @liviabritopes

Ernesto Zepeda busca ante las autoridades correspondientes que la actriz de 34 años de edad y su novio, paguen por el robo con violencia que cometieron en su contra, tras quitarle su equipo fotográfico y otras pertenencias, así como los gastos médicos que surgieron por la agresión física que sufrió.

"Estoy bien, estoy con mi familia, el proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas", comentó en una entrevista en noviembre pasado con el youtuber Gerardo Escareño.

Ante la controversia por lo ocurrido en Cancún, Livia Brito se vio obligada a publicar un video en sus redes sociales para pedir disculpas, señalando que mientras estaba en este destino turístico donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, se sintió vulnerable "al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotografías que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada".