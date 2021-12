La actriz cubana Livia Brito revela los malos tratos que recibió en sus inicios en Televisa

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la trayectoria de Livia Brito. Aunque actualmente es una reconocida protagonista de telenovelas, al principio de su carrera sufrió de maltratos en Televisa. Fue en el programa "Pinky promise" que conduce la cantante Karla Díaz (integrante del grupo JNS), donde la también modelo reveló que una floor manager le hizo la vida de cuadritos.

La actriz cubana Livia Brito de 35 años de edad, manifestó que al ingresar a la empresa fundada por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, "me hicieron pagar derecho de piso".

Contó que se convirtió en "persona non grata" para una asistente de producción quien vendía cosas en Televisa, pues al no poder comprarle sus artículos, la colocó en su lista negra. "Ella vendía cosas, bufandas, gorros pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer".

La protagonista de la telenovela "La Desalmada", recordó que en melodrama que participó, tuvo una escena en todo el día: "llegué a las 7 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9 de la noche", esto por no comprarle lo que vendía.

El floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: 'te pasaste'.

¿Qué es un floor manager? También conocido como "jefe de piso", es el principal asistente del director; es el encargado de lo que pasa en el estudio de grabación y de que todo esté listo.

Por otra parte, Livia Brito compartió que al inicio de su trayectoria como actriz, le costaba mucho poder llorar en las escenas que lo requerían. "Si era demasiado el nervio, yo decía: '¿cómo lloro? No me salen las lágrimas'".

En su casa ensayaba sus escenas una y otra vez, pero al momento de llevarlas a cabo en los sets de grabación, no salían de lo mejor, "entonces llegaba a la casa, lloraba y yo decía: '¿por qué chingados lloro ahorita?'".

Leer más: Como toda una dama, Mara Patricia Castañeda manda mensaje a Vicente Fernández Jr y Mariana González

Livia Brito Pestana estudió Administración de Empresas, sin embargo, al tener la oportunidad de ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), no lo dudo, ya que su sueño era ser actriz. Debutó en la televisión mexicana en el 2010 con la telenovela "Triunfo del amor", una producción de Salvador Mejía. En este melodrama interpretó a Fernanda Sandoval.