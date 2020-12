La actriz de telenovelas Érika Buenfil recibe fuertes críticas por "burlarse" de Gabriel Soto

Hace unos días Gabriel Soto protagonizó un nuevo escándalo tras la filtración de un video íntimo; el actor mexicano de telenovelas y de cine, expresó sentirse muy vulnerable ante la violación que había tenido su intimidad. Varias personalidades de la farándula han manifestado su apoyo al galán de los melodramas en México. La actriz Érika Buenfil fue muy criticada por su manera de hacerlo.

La llamada "Reina de TikTok" compartió un parodia en esta red social donde simula estar con otra persona a quien le dice, "amiga, ahí viene Gabriel Soto, disimula como si no hubieras visto su video". En la descripción de su video la protagonista de las telenovela "Esmeralda", "Amores verdaderos" y varias más, expresó: "no me aguanté, para ti con cariño Gabriel Soto".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tal parece que Érika Buenfil le manda decir al ex esposo de Geraldine Bazán con este TikTok, que ante el mal tiempo buena cara, sin embargo, muchos de sus seguidores no le vieron de esta manera, por lo que terminó siendo criticada.

"Que mal que una influencer como tú, haya seguido las bromas a la privacidad de Gabriel Soto", "pero si hablan de tu hijo ahí si te ofendes, mejor has un video del padre de tu hijo", "compañera de trabajo de Gabriel, no escuchaste claramente que él pidió respeto por sus hijas, piensa en tu hijo si tú estuvieras en la misma situación", "el primer video tuyo que no me gustó", "no lo hubiera hecho, cuando hablaron de su hijo a usted no le gustó, usted hace lo mismo, él tiene hijas, respeto", fueron algunas de las críticas que recibió. (La reina de TikTok Érika Buenfil, habla del supuesto veto en Televisa por conducir show de TV Azteca).

Varios de estos comentarios de sus seguidores, hacen referencia a cuando hace unos meses la conductora de televisión Martha Figueroa, llamó a su hijo Nicolás "el Zedillito" haciendo alusión al padre del hijo de Érika Buenfil, Ernesto Zedillo Velasco (hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León).

En aquella ocasión la actriz de telenovelas "explotó" ante dicho comentario en contra no solo de Martha Carrillo, sino también en contra de Juan José Origel. Érika Buenfil resaltó que su hijo no llevaba el apellido Zedillo y que se llamaba Nicolás Buenfil: "punto, Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente, eso fue lo que a mí me dolió porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate".

Asimismo expresó: "que él reflexione (Pepillo Origel) y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque". Hasta el momento "La reina de TikTok" no ha comentado nada sobre las críticas recibidas, por el video que hizo en relación a la polémica de Gabriel Soto.

El pasado lunes el actor quien anteriormente protagonizó la telenovela "Soltero con hijas" junto a Vanessa Guzmán, pidió que este tema se tratará con la mayor de las prudencias por respeto a sus hijas y a su pareja sentimental. "Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que esto pasó hace muchos años".

"Me hago completamente responsable de este tema, quiero pedirle a mis amigos de los medios de comunicación, todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión, muchas gracias y cuídense mucho".