La actriz de telenovelas Geraldine Bazán publica inédita fotografía de uno de sus embarazos

Fruto de la relación que tuvo con el galán de telenovelas Gabriel Soto, la hermosa actriz mexicana Geraldine Bazán tuvo a sus dos adorables hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. En su cuenta de Instagram donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió a petición de uno de sus fans, una inédita fotografía de uno de sus embarazos

En las stories de su perfil en Instagram, red social donde se mantiene muy activa, llevó a cabo una dinámica que consistía en compartir fotografías que sus seguidores le pedían. Uno de sus followers pidió a la actriz de telenovelas, publicar una foto del recuerdo de ella embarazada.

En la imagen que la ex novia del actor argentino Santiago Ramundo posteó, podemos verla de lo más alegre en la playa en la dulce espera de su bebé, usando un diminuto traje de baño, asimismo se aprecia su enorme panza de embarazo. Cabe mencionar que Geraldine Bazán no especificó de quién de sus hijas estaba embarazada en ese momento. "It's a girl (es una niña)", solamente expresó en su publicación.

La también conductora de televisión originaria de la Ciudad de México, en repetidas ocasiones ha dejado muy en claro que lo más importante para ella, es le bienestar en todos los sentidos de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Ante el escándalo protagonizado por su ex esposo Gabriel Soto, con respecto a la filtración de su video íntimo en Internet, la actriz pidió mucho respeto sobre todo por sus hijas. (El abogado del actor Gabriel Soto cuenta detalles de la demanda en contra de piñatería Ramírez).

"Es un tema muy penoso definitivamente, tiene que ver conmigo porque tiene que ver con mis hijas, porque al final será algo que quedará marcado en su vida para siempre, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. No es asunto mío, ni lo fue, ni lo es ni lo será".

Geraldine Bazán lució su abultada panza de embarazo. Foto: Instagram @geraldinebazan

Pero no solo Geraldine Bazán pidió a los medios de comunicación manejar este tema con mucha prudencia por sus hijas, sino también Gabriel Soto y hasta la misma Irina Baeva. "Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar e intimidad de mis hijas y mi pareja", dijo el actor en diciembre pasado.

Entre los rumores que han surgido sobre este tema, se ha dicho que fue la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, la persona quien filtró el video íntimo de su ex yerno Gabriel Soto. En un encuentro con los medios de comunicación a su salida de Televisa, el actor y conductor del programa "Hoy" Lambda García, fue cuestionado al respecto al ser un amigo muy cercano de la actriz.

El ex novio del también actor Polo Morín, manifestó que ante estos casos es mejor quedarse callado. "Cosas así, que la verdad es que ni me competen ni le competen a nadie más, ni a ustedes ni a terceros, creo que es más bonito quedarse callado y no hablar ni de más ni de menos. Yo a Geraldine la amo, es de mis mejores amigas, no le hablé para decirle '¿cómo estás?', porque al final de cuentas ella ya no está ahí (con Gabriel Soto)".

Lambda García señaló que Geraldine tiene todo su apoyo y en momentos como estos uno sabe de quien tomas las muestras de cariño, "lo único que tienes que aprender a ser empático con el otro y tener mesura, al final de cuentas, a uno no le gusta que se metan, que le anden preguntando, estamos para apoyar".