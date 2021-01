La actriz de telenovelas Irina Baeva, habla de su supuesto embarazo de Gabriel Soto

La actriz de origen ruso Irina Baeva respondió a los rumores de un embarazo; supuestamente su novio Gabriel Soto y ella estarían en la dulce espera de su primer hijo en común. Cabe mencionar que el galán de telenovelas ya es papá de dos adorables niñas: Elisa Marie y Alexa Miranda, fruto de la relación amorosa que tuvo con la también actriz de telenovelas Geraldine Bazán.

A través de su perfil en Instagram Irina Baeva recibió muchos mensajes de parte de sus seguidores, donde le preguntaron si estaba embarazada. Dichos rumores surgieron luego de que ella misma comentara: "esta mañana aquí en nuestra casa está pasando algo que yo hace mucho quería que pasara ¿De qué creen que se trata? Estoy muy emocionada.

La mayoría de los comentarios al respecto de parte de sus fans, fueron sobre un posible embarazo. Al ver que muchas personas estaban dando por hecho que la cigüeña llegaría al hogar que ha formado con Gabriel Soto, publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram (red social donde tiene 3 millones de seguidores), donde se le puede ver haciendo ejercicio en una caminadora, mostrando su abdomen plano y con este breve, pero claro mensaje:

No, no estoy embarazada.

Mensajes que recibió Irina Baeva de parte de sus seguidores ante los rumores.

Entonces, ¿qué era lo que tenía muy emocionada a Irina Baeva? En otras de sus stories, explicó que su alegría se debía porque la empresa mexicana The neat freak, les había organizado de la mejor manera la alacena de su casa.

De esta manera Irina Baeva desmintió estar embarazada. Foto: Instagram @irinabaeva

La relación amorosa entre Gabriel Soto e Irina Baeva surgió en medio del escándalo, ya que Geraldine Bazán asegura que la actriz originaria de Moscú, Rusia, se metió en su matrimonio con el protagonista de telenovelas y padre de sus hijas. A raíz de esto Irina fue atacada severamente en redes sociales con fuertes insultos e incluso llegó a recibir amenazas de muerte.

En una charla que llevó a cabo a la cual tituló "¡Arriba Eva!", contó haberse enamorado de un hombre separado, quien con honestidad le dijo que lo único que lo unía con Geraldine Bazán, era un papel, "por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando me convertí en demonio, me convertí en una fácil, en una pu..., en una rompehogares, él siguió siendo el mismo hombre".

Irina Baeva confesó lo difícil que fue para ella todos esos señalamientos en su contra, invitando a todas las mujeres a mantenerse unidas y no atacarse entre ellas. "Falta mucho por hacer, falta que nos vayamos levantando todas, mira a la mujer que está enfrente de ti, detrás, al lado tuyo, esa mujer, igual que tú, está luchando por un sueño, igual que para ti no es fácil, no las critiques, no las perjudiques, apoya".

La novia de Gabriel Soto, con quien protagonizó en el 2016 la telenovela "Vino el amor", optó por bloquear en redes sociales los comentarios y mensajes directos por su bienestar emocional y su salud mental, "yo creo que nadie en esta vida está preparado para recibir comentarios negativos, a ninguna nos gusta que nos digan 'gorda, fea', cualquier cosa de esas; pero lo mío era otro nivel. Eran burlas, insultos, agresiones hacia mí, hacia mi familia, inclusive traducidas al ruso para que le llegaran a mi mamá, eran amenazas de muerte inclusive".