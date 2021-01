La actriz de telenovelas Paty Navidad reta a Twitter y abre una nueva cuenta

Luego de que Patricia Navidad incumplió al parecer las normas de la "Política relativa a la glorificación de la violencia" en Twitter, su cuenta @ANPNL05 fue suspendida; hasta el momento se desconoce si de manera temporal o definitiva. En su perfil de esta red social había estado compartiendo una serie de teorías conspirativas con respecto al Covid-19, su apoyo a Donald Trump (actual Presidente de los Estados Unidos).

Asimismo la actriz de telenovelas originaria de Culiacán, Sinaloa, manifestó haber estado a favor de los disturbios ocurridos en el Capitolio en la ciudad de Washington. Esta protesta violenta que se llevó a cabo en días recientes durante la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden como Presidente electo de Estados Unidos, dejó cuatro personas sin vida y varias más lesionadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras unos días de que Twitter suspendiera la cuenta de Paty Navidad, la mañana de este domingo informó a través de su cuenta en Instagram tanto a sus seguidores como a sus haters, que estaba de regreso en la red social del pajarito azul.

Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿qué creen?, ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña.

La nueva cuenta en Twitter de la cantante Paty Navidad es @patynavidadnew. "Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! Gracias por quererme y aceptarme como soy. AMEN sin tilde ❤️", manifestó la bella sinaloense de 47 años de edad, en el mensaje que publicó en su feed de Instagram.

En su nueva cuenta de Twitter la actriz quien ha participado en telenovelas como "Zacatillo, un lugar en tu corazón", "Una familia con suerte", "La fea más bellas" y muchas más, compartió este primer tweet: "los ojos sólo ven lo que la conciencia es capaz de comprender, despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento. Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad, la vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes". (Paty Navidad comparte tierna imagen de su abuela y sorprende por su gran parecido).

Este fin de semana Paty Navidad abrió su nueva cuenta de Twitter @patynavidadnew

Muchos de sus seguidores le dieron la bienvenida, manifestándole su apoyo. "mi adorada Paty Navidad no estás sola y yo si concuerdo contigo en muchas cosas, y si no estuvieras razón ¿por qué la censura?", "seguimos luchando por la verdad y la paz mundial", "bienvenida de nuevo a dar lo mejor con más fuerza, cada uno ve lo que tu mente crea y quiere ver, excelente día bella", "siempre he admirado y amado lo bella que eres, no comparto tu ideología, pero para gustos los colores, saludos desde Texas".

Este mismo fin de semana Patricia Navidad aseguró en su cuenta de Instagram, que había sido censurada por estar diciendo la verdad, señalando que dicha censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos.

Según la ex reina de belleza se aproxima una hecatombe (suceso trágico en el que se produce una gran destrucción y muchas desgracias humanas) en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización. "Difícilmente la humanidad será libre, ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades".