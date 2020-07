La actriz ecuatoriana Emma Guerrero pensó en suicidarse tras filtración de su video íntimo

Quito.- La actriz e influencer ecuatoriana, Emma Guerrero, pensó en suicidarse cuando se filtró en redes sociales, el 14 de julio, su video íntimo, en el que también aparece el actor venezolano, José Ramón Barreto.

"Mi mamá no me quería dejar sola porque en verdad se me pasó un millón veces por la cabeza matarme. No lo puedo creer todavía", dijo Emma Guerrero la semana pasada en un programa de TV en Ecuador.

"La gente comenta frases que yo dije en el video. Son súper mal intencionados porque vale tan poco como yo me pueda sentir. Yo no puedo creer que ya no hay ese tipo de empatía", agregó.

Emma Guerrero, de 26 años, reconocida en su país por participar en el reality show de Combate, y por actuar en la telenovela “Tres familias", relató que se enteró de la filtración cuando estaba en camino a ensayos de una obra.

Casi me desmayo, fue un choque, me quedé anonadada, no sabía qué hacer".

El martes 14 de julio, cuando se hizo viral el video, la actriz declaró en sus historias de Instagram que se sentía víctima “de que estén violando mi privacidad”.

Emma Guerrero explicó que el video fue grabado en el 2018, cuando los dos estaban solteros, porque también fue acusada de infiel.

José Ramón Barreto, quien ha actuado en varias novelas en su país, e interpreto a Simón Bolívar joven, en Bolivar, una serie emitida por Caracol Televisión y luego por Netflix, pidió ese día en un video subido a su cuenta de Instagram respeto para la actriz.

