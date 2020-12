La actriz mexicana Thalía recrea uno de sus looks en la telenovela "Marimar"

Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida simplemente como Thalía, se mantiene muy activa en sus redes sociales donde trata de complacer a sus millones de seguidores con sus divertidas ocurrencias. Como olvidar su famoso "¿están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?". Recientemente en su cuenta de TikTok la cantante y actriz mexicana, publicó un video donde recreó uno de los looks que usó en su exitosa telenovela "Marimar" (perteneciente a la trilogía de "Las Marías").

"Thalía por favor, ¿puedes rehacer tu look de 'Bella Aldama'?", le pidió una de sus seguidoras. En su post la esposa de Tommy Mottola manifestó: "siempre los leo y este comentario me encantó. Trate de hacer el look con lo que tenía a la mano en donde me encuentro. Nada mal ¿no? Me divertí".

Durante el video podemos ver cuando Thalía busca imágenes de aquel personaje que interpretó en "Marimar". La actriz de telenovelas sorprendió a sus seguidores por la habilidades que tiene, para llevar a cabo este tipo de caracterizaciones con lo que tiene a la mano. Asimismo aplaudieron y agradecieron por su humildad.

"Nunca imaginé que Thalía, la diva, fuera tan amable y agradable", "que bellas sus ganas de hacerlo y solucionar con lo que tenía a la mano, vale millones eso", "no manches, está bien bonita aún", "estás exactamente igual de hermosa, los años no pasan por ti", "hermosa Thalía", "eso es importante que demuestres que eres tan normal como los demás, te felicito por tu amabilidad, recuerda que se te admira", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz quien debutó en las telenovelas mexicanas en 1987 en "Pobre señorita Limantour". (Thalía presume su costoso regalo de aniversario en Instagram).

Asimismo otros de sus seguidores le pidieron recrear su look de María Mercedes. "Thalía, podrías bailar con un vestido y peinado similar, la canción intro de 'María Mercedes', te admiro mucho, eres muy linda, saludos desde Perú".

@thalia Siempre los leo! Y este comentario me ENCANTO! Trate de hacer el look con lo que tenia mano en donde me encuentro. Nada mal no?!���� Me divertí! ���� ♬ Coffee for Your Head - Vinyll

Thalía protagonizó "Marimar" en la década de los años 90's junto a Eduardo Capetillo, esposo de la también hermosa actriz Biby Gaytán. Este melodrama se transmitió en horario estelar en Televisa de enero a agosto de 1994. Su personaje era una bella joven pobre y analfabeta, quien vivía con sus abuelos y su perro "Pulgoso" en San Martín de la Costa. En el transcurso de la historia sufre demasiado por culpa de la familia Santibáñez.

La historia da un giro radical cuando "Marimar" encuentra a su verdadero padre Gustavo Aldama, cuando trabajaba como sirvienta en la residencia Aldama. En esta etapa de la telenovela que estuvo bajo la producción de Verónica Pimstein, el personaje de Thalía usa el nombre de "Bella" para que "Sergio Santibáñez" (Eduardo Capetillo) no la encuentre, ya que la familia le hizo creer que "Sergio" no la amaba.

Cuando se descubre su verdadera identidad, su padre y su tía Esperanza la ayudan a estudiar para convertirla en "Bella Aldama", una mujer de sociedad, culta, refinada y deseada por todos los hombres de su nuevo grupo social. Amparada por su nueva identidad, "Marimar" comienza su venganza contra los Santibáñez y sobre todo, contra "Sergio".