La actuación y la música son mis pasiones, asegura Elyfer Torres

Luego del éxito logrado con su papel protagónico de Betty en NY, la actriz Elyfer Torres vuelve a realizar comedia, pero ahora con un personaje llamado Tere, en la serie Guerra de vecinos, que se estrenó hace apenas unos días en Netflix. Contenta de tener tanto trabajo, la actriz comentó en entrevista vía telefónica sobre este personaje, asimismo de Betty en NY, el cual marcó su carrera, pero también adelantó que a finales de este año se lanzará como cantante.

Guerra de vecinos ha sido una bendición

Guerra de vecinos es un proyecto que se dio justamente en medio de esta pandemia, situación con la que la actriz no ha sido nada paciente e incluso este proyecto fue una bendición gigantesca, ya que pensó que no iba a trabajar en todo el año. “Este proyecto fue una bendición gigantesca porque me cayó en pleno 2020, cuando la industria estaba muy golpeada y debo decirte que laboralmente hablando yo ya daba por perdido este año, pero de repente llega Guerra de vecinos, que por cierto grabamos los últimos meses del año en medio de una situación muy complicada, porque estábamos en semáforo en rojo y recordarlo ahora me hace tenerle un amor especial al proyecto”, aseguró.

Tere le deja muchos aprendizajes

Dentro de la serie, Elyfer da vida a Tere, personaje que la misma actriz describe como una chica fuerte y feminista, lo cual también le fascina. “Tere me encanta porque tiene ideales y metas bien claras, y no permite que nadie le diga qué puede y qué no puede hacer. Otra de las cosas que me gusta del personaje es que no se deja guiar por cosas banales, ella solo es como es y no cambia su esencia por nadie. También me parece increíble que una plataforma tan masiva como Netflix, hable sobre este tema que es el clasismo y racismo a través de la comedia, y precisamente a mi personaje le toca hablar de estos temas”. La actriz señaló también que la tienen bastante contenta los comentarios que le ha escrito la gente en sus redes sociales sobre su personaje, y muy feliz argumentó que la serie está en el top 10 de muchos países de Latinonamérica.

Betty en NY ha sido el proyecto más importante

Con respecto a su anterior proyecto, Betty en NY, el cual fue un éxito en Telemundo, la actriz confesó ha sido hasta el momento el mejor proyecto de su vida. “Extraño tanto al personaje de Betty y le tengo una nostalgia enorme. Betty es mi bebé y me enseñó muchas cosas, llegó en un momento de mi vida en que vino a abrirme los ojos sobre los estereotipos de belleza y me enseñó a darme cuenta de tener el valor de no hacer caso a los comentarios que dice la gente sobre mí. Betty me enseñó también a tener un amor propio que yo no entendía, definitivamente ese proyecto me cambió la vida de manera profesional y personal, y fue una gran experiencia que volvería a repetir una y mil veces mas”. Y es que además de los aprendizajes que le dejó Betty en NY, la actriz tuvo la oportunidad de trabajar con Erick Elias, a quien catalogó como un amor de ser humano, además de gran actor, al cual admira muchísimo.

Con respecto a su compañero de reparto, Aarón Díaz, confesó que fue su crush cuando era niña y el haber trabajado con él fue un sueño hecho realidad. Ambos actores la recibieron con los brazos abiertos y les aprendió muchísimo, aseguró que la llevaron bajo sus alas de experiencia y siempre estará agradecida con ellos y con Telemundo por darle su primer protagónico. Parte de ese agradecimiento también es para la gente, porque sin ellos no hubiera sido nada. Asimismo, el éxito de Betty, dijo que de todos los que la apoyaron.

Se lanzará como cantante a finales de este año

Además de disfrutar el éxito de Tere, la actriz Elyfer Torres dijo que está enfocada en el próximo lanzamiento de su carrera musica. “Me tiene muy feliz el poder lanzarme como cantante antes de que termine el año, voy a estar con una disquera que se llama Rancho Humilde, que tiene a muchos artistas de los que yo soy su fan, como Natanael Cano y Lupillo Rivera. Para este año van a escuchar mi primer sencillo y espero que al igual que como han recibido con amor a la serie, también reciban a mi música, porque es un proyecto más personal.

El género musical va ser regional porque me remonta a mis origines mexicanos, además porque mi papá escuchaba muchos corridos, y en cuanto a lo urbano, es porque a mí me gusta mucho ese género”. Por último, la actriz, quien se visualiza dentro de pocos años haciendo proyectos en la actuación en inglés y cantando su música, adelantó que se viene la película Savages, con Vadhir Derbez, la sexta película del cineasta mexicano Jorge Xolalpa Jr., la cual se podrá ver a finales del próximo año.