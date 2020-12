La adorable foto que Billie Eilish compartió de su infancia, con motivo de su cumpleaños

La cantautora estadounidense Billie Eilish, quien ha colocado en las listas de popularidad a nivel mundial éxitos como "Bad guy" y recientemente "Therefore i am", cumplió 19 años de edad y a manera de celebración, publicó en su feed de Instagram una adorable fotografía su infancia. Dicha imagen ha enternecido a sus millones de seguidores, quienes le desearon un feliz cumpleaños.

Una pequeña Billie mira fijamente a la cámara y en verdad, su mirada es demasiado dulce. En dicha foto usa una pijama con varios dibujos infantiles y un gorro rosado. En su post, la cuenta de Facebook publicó una original felicitación a la cantante: "feliz cumpleaños a nuestra 'chica mala' favorito", en referencia a su canción "Bad guy". Sus fans manifestaron: "feliz cumpleaños diosa de diosas, reina de reinas, disfruta hoy de tu día, te merece el mundo entero a tus pies", "hoy es tu día, te amaré por siempre".

Otra de las seguidoras de Billie Eilish manifestó ser su fan desde hace cuatro años, haber crecido con ella y le agradeció por su hermosa música: "tenías 15 años cuando me enteré de ti, ahora tienes 19 y yo 18, me alegro de haber crecido arriba contigo y con tus canciones, gracias por todo, me siento honrado de ser tu fan, gracias, te amo Billie ❤️". (Con el corazón destrozado Billie Eilish anuncia la cancelación de su tour a causa del Covid-19).

¡Feliz cumpleaños Billie Eilish! Foto: Instagram @billieeilish

En su perfil de Instagram su hermano Finneas O'Connell publicó un video de Billie Eilish tomando sus clases de piano. Asimismo el productor y compositor le dedicó este mensaje:

¡Feliz cumpleaños número 19, Billie! Es el privilegio de mi vida llegar a ser tu hermano y hacer música contigo, es mi mayor alegría. He tenido tanta suerte en tiempos de mala suerte.

Por otra parte, recientemente se dio a conocer el tráiler de "Billie Eilish: the world’s a little blurry", documental que se estrenará en la plataforma de streaming Apple TV+ el 26 de febrero de 2021. Cuenta la historia de la evolución de Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, a medida que llega a su mayoría de edad y asciende al estrellato mundial. En dicho documental dirigido por el cineasta estadounidense RJ Cutler, revela además el proceso de creación detrás de escena de su aclamado álbum de estudio "When we all fall asleep, where do we go? (Cuando todos nos quedamos dormidos, ¿a dónde vamos?)".

Recordemos que en la pasada entrega de los Premios Grammy 2020, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, galardonó su producción discográfica como "Álbum del año".

Como muchos de sus fans saben, la cantante padece problemas para dormir y terrores nocturnos; asimismo ha confesado que estos pueden provocarle sonambulismo o episodios de gritos y miedo intenso durante el sueño. En un parte del adelanto de "Billie Eilish: the world’s a little blurry (Billie Eilish: el mundo un poco borroso)", aparece recostada en una cama mirando su celular, revelando que a sus 19 años de edad duerme con sus papás Maggie Baird y Patrick O'Connell: