La advertencia de Emilio Azcárraga Vidaurreta a Héctor Suárez, antes de su boda con Pepita Gomís

En sus redes sociales el actor Héctor Suárez Gomís comparte fascinantes historias de sus padres, el comediante Héctor Suárez (pionero de la sátira en la televisión mexicana) y Pepita Gomís (pionera de la televisión educativa en México). Por allá a mediados de la década de los 60's, su boda fue la noticia del año.

En aquel entonces Pepita Gomís era una de las personalidades de la televisión más queridas y respetadas, no solo por el público, sino también por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Vidaurreta, un magnate de las telecomunicaciones quien sentó las bases para la fundación de lo que hoy es Televisa.

"El Pelón" Gomís compartió con sus seguidores, una plática que sostuvo con su progenitor al preguntarle: "¿Pa, cuéntame de su boda?". Asimismo mencionó la fuerte advertencia que Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio a Héctor Suárez, dos semanas antes de su boda con Pepita Gomís.

Pepita estaba al frente del programa "TeleKinder", el cual era visto en todo el país "y las familias enteras la adoraban". Por lo tanto, al saber que se casaría con el comediante (recordado por shows como "¿Qué nos pasa?"), el papá de Emilio Azcárraga Milmo, lo mando llamar a su oficina.

"Ya sé que te vas a casar con Pepita Gomís", le dijo el fundador de la XEW "La Voz de la América Latina desde México", primera radiodifusora con cobertura nacional. "Así es que pon mucha atención a lo que te voy a decir: ¡aquí todos queremos mucho a esa niña y yo en lo personal le tengo un cariño y un respeto muy grande!".

Emilio Azcárraga Vidaurreta le dijo al comediante que sería muy honesto con él, algo que lo caracterizaba y le pedía no tomárselo personal.

Como me entere de que tratas mal a esa niña o que no es feliz por tu culpa, te las vas a ver conmigo y personalmente me encargo de que te cargue la chingada. ¿Me entendiste?