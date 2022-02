La advertencia de Mhoni Vidente a Eduin Caz de Grupo Firme, tras el supuesto accidente en su camioneta

Hace unos días surgió en redes sociales surgió el rumor de que Eduin Caz, sufrió un aparatoso accidente en su camioneta en una carretera en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, el líder y vocalista de Grupo Firme, ante la preocupación de sus miles de seguidores, aclaró que la persona accidentada era su tío Jorge Omar Cazares.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Eduin Caz manifestó: "estoy mirando las noticias, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente, yo no iba en esa camioneta".

Dicho vehículo era conducido por su tío, quien también es su asistente personal, y que estaba fuera de peligro. "Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito, si no les he contestado es porque me voy despertando. Es una noticia mala, pero todo bien, solo los daños materiales, no tengo más que decirles, muchas gracias por preocuparse, pero estamos bien, les mando un fuerte abrazo a todos".

En el programa "Pregúntale a Mhoni" de El Heraldo de México, la pitonisa cubana Mhoni Vidente no cree en la versión de Eduin Caz, "se me hizo muy montado todo lo que pasó, Eduin da señales de vida hasta las dos de la tarde", señalando que el accidente ocurrió como a las cinco o seis de la mañana del pasado 31 de enero.

A Mhoni Vidente le llama mucho la atención que la camioneta, quedó muy golpeada del lado del conductor.

A mí la señal que me da, es de que alguien los quería sacar de la carretera, alguien los quería sacar completamente de la carretera y por eso se ve muy golpeada.

Otra de las suposiciones de la pitonisa, es que podrían haber confundido al tío con el cantante. "Ellos ya dieron su versión de que fue un accidente, se me hace una versión muy ilógica, por todo lo que dice, él sale a anunciar hasta las dos de la tarde: 'me acabo de levantar, me a cabo de bañar', traía cara de asustado".

Mhoni Vidente aseguró hay muchas envidias detrás de Grupo Firme, ante el éxito que están teniendo en la industria musical y que muchas personas, los quieren "tumbar" del escenario. Les mandó esta advertencia a Eduin Caz y a sus compañeros de la agrupación:

"Se tienen que seguir cuidando, la carta del ahorcado va a seguir estando detrás del grupo, este es un aviso completamente, 'se acerca la bala', siempre decía mi abuelita así, son avisos que te manda Dios para cuidarte, que se sigan cuidando".