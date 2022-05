"La agarró de la greña", cuando Anette Michel enfureció contra Ingrid Coronado; pidió cambiar de marido

Hace varios años Anette Michel e Ingrid Coronado formaron parte del elenco de conductores del programa "Tempranito", que en su momento fue uno de los shows que más rating daba a TV Azteca. Este par de hermosas mujeres fueron muy buenas amigas, sin embargo, poco a poco se fueron distanciando por algunas circunstancias.

Uno de los motivos de la enemistad entre Ingrid Coronado y Anette Michel, fue dada a conocer por el conductor de televisión Daniel Bisogno, durante una de las transmisiones del programa "Historias Engarzadas", el cual era presentado por la periodista mexicana Mónica Garza, ex conductora de "Ventaneando".

De acuerdo con el relato de Daniel Bisogno, en cierta ocasión Anette Michel sacó de las greñas a Ingrid Coronado de su casa, luego de que, a manera de broma, le dijera que cambiaran de marido.

En aquel entonces, Ingrid Coronado estaba casada con el cantante y actor Charly López, ex integrante de Garibaldi. Por su parte, Anette estaba en una relación amorosa con el empresario Luis Manuel Peralta.

En una reunión en casa de Luis Manuel Peralta, las conductoras de televisión tuvieron el altercado antes mencionado. "Total, al calor de las copas se puso dura la cosa y se pusieron a cantar Karaoke. Ingrid, en el cotorreo porque claro que fue broma, dijo: ¿qué tal si echamos cambio de maridos?'", mencionó Daniel.

Dicho comentario no fue del agrado de la ex conductora de "MasterChef México", quien agarró del cabello a Ingrid y la sacó de la casa. "Anette, como andaba medio pipa, la agarró de la greña y la sacó de la casa, de la greña la aventó y cerró la puerta, yo adentro me reí mucho".

Un tiempo después de esto, Ingrid Coronado tuvo una relación amorosa con Samuel Tacher, ex novio de la actriz Silvia Navarro, una de las mejores amigas de Anette. Este también habría sido otro de los motivos de su distanciamiento.

"Cuando estuvimos trabajando tuvimos una muy buena relación, yo le dije comadre desde que entró, me pareció una forma de darle la bienvenida y que se sintiera aceptada", expresó Anette Michel en una entrevista años atrás, sobre la amistad que tuvo con Ingrid Coronado.