La agresión a Biby Gaytán en show de Bronco; la odiaban por su personaje en "Dos mujeres, un camino"

"Estábamos haciendo parte de la novela ahí, precisamente en Tijuana tuvimos un concierto y fue Biby Gaytán con nosotros, parte de las escenas de un concierto de Bronco con ella y sucede eso (le lanzaron latas de cerveza), la gente no entiende".

"La gente, cuando te ama, te quiere tanto que defiende y siente celos de todo, a mí me daba muchísima pena, era una incomodidad tremenda vivir ese tipo de detalles, no nos vanagloriábamos de ello, nos daba pena con los compañeros", manifestó el músico, cantante y compositor José Guadalupe Esparza Jiménez.

La actriz y cantante mexicana Biby Gaytán interpretó el personaje de Tania García , la amante de Johnny (personaje del actor Erik Estrada), esposo de Ana Marí a (Laura León). En ocasiones, los televidentes no saben separar la realidad de la ficción , tal y como lo comprobó Biby, ex integrante de la banda Timbiriche.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

