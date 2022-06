La agrupación sinaloense Diferente Nivel está pisando fuerte y buscan renovar el Regional Mexicano

Posteriormente, publicaron los álbumes "Ahora todo es diferente" y "Sigue siendo diferente" . Este año lanzarán su cuarto álbum de estudio y por primera vez, incluirán melodías románticas. "Nos ha gustado el camino que hemos recorrido, no ha sido largo, ni tan corto, pero estamos muy enfocados", resaltó Arturo Balderas.

Los sencillos "El de la Kush", "El mundo te come" y "Alegre lo han de mirar"m cuentan con millones de reproducciones en YouTube.

Por allá en el 2014, Diferente Nivel se dio a conocer localmente en su natal Los Mochis, Sinaloa . Un par de años después, su sueño de renovar el Regional Mexicano comenzó a hacerse realidad , al lanzar su álbum debut "No hay reversa" .

"Estamos muy contentos con 'Soy de Sinaloa', que hasta la fecha sigue siendo un éxito y de este esperamos que no sea la excepción, aparte como es un tema que no estábamos muy acostumbrados a hacer, a ver que es lo que pasa. Los fans están al pie del cañón con nosotros, nos han apoyado desde que empezamos, hay fans desde el 2016 y muchos que se han ido sumando con cada canción que han escuchado a través de los años".

Su más reciente lanzamiento es el narcocorrido "Flores" , en colaboración con sus amigos del grupo Nueva Marca , también de origen sinaloense. "Ya teníamos tiempo que no soltábamos de estos temas bélicos, como los llaman ahora, nos sumamos a esta con nuestros amigos de Nueva Marca".

