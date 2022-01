La alfombra roja de Los Feroz celebra reencuentro del mundo del cine y desfilan famosos como Javier Bardem

Zaragoza. Javier Bardem, Petra Martínez, Luis Tosar, Marta Nieto, Eduard Fernández, Javier Cámara, Najwa Nimri, Candela Peña, Leticia Dolera y una lluvia de estrellas de la pantalla (de la grande y de la pequeña) han brillado esta tarde en la alfombra roja que ha extendido Zaragoza para acoger la entrega de los Premios Feroz, que se ha convertido en una fiesta de reencuentros.

Los cómicos Nacho Vigalondo y Paula Púa, presentadores de la gala, han sido los primeros en pisar la alfombra roja de estos galardones que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, aunque han advertido a los medios de comunicación que no pueden hacer 'spoilers' sobre el contenido de la ceremonia.

"Sí podemos decir que va a haber cambios en la mecánica de la entrega de premios", ha adelantado la presentadora, que junto con su compañero tendrá al humor como aliado para hacer que la gala "pase muy rápido".

Para la directora Icíar Bollaín, con 8 nominaciones por 'Maixabel', la gala representa la "ilusión colectiva" del reencuentro y "algo muy bonito", puesto que en su película está "todo reconocido" gracias al talento de todo el equipo.

Foto de EFE

"Es una película que habla del diálogo, de escucharse, entenderse y hacer un esfuerzo por ver quién es el otro, y creo que estamos en un momento que no es ese", ha señalado la cineasta.

Rodrigo Cortés, candidato a Mejor dirección por 'El amor en su lugar', se mostraba feliz por que se reconozca el reto de su propuesta: "una obra de teatro dentro de una película, dentro de una sala que casi dialoga con la propia obra, mientras todo sucede en tiempo real en 94 minutos, sin cortes".

Otra de las figuras más esperadas era la de Javier Bardem, uno de los favoritos para alzar la estatuilla de Mejor actor protagonista por 'El buen patrón', que afrontaba la noche como un momento para "relajarse y disfrutarlo": "Se ha hecho una película que está muy bien, estamos muy contentos con ella y la gente la está disfrutando todavía en las salas".

Por el tapiz han pasado nominados como la actriz Carolina Yuste, para quien la película 'Chavalas' va de reivindicar el origen, algo que "durante un rato" se perdió pero que las nuevas generaciones están rescatando la idea de "volver a lo que una es para, por ejemplo, hacer arte".

Como ha señalado la actriz Abril Zamora, citas como esta significan "un resurgir": "Tenemos que intentar celebrar cualquier cosa que podamos porque ha sido un parón muy grande, cualquier excusa es buena para celebrar un poco con todas las medidas".

"Los Feroz son muy divertidos porque se junta toda la familia de la industria y salir fuera de Madrid le da además un extra de ilusión, estamos súper bien acogidos en Zaragoza", ha dicho por su parte Paco León, inmerso en proyectos como 'The Unbearable Weight of Massive Talent', donde ha compartido reparto con Nicolas Cage, 'No mires a los ojos' o 'Rainbow', película que espera estrenar a finales de año.

Feliz también de ver las caras de sus compañeros, aunque sea con mascarilla, estaba Clara Lago, que ha estado rodando en México 'Permitidos', en República Dominicana y la serie 'Limbo' en Argentina.

La gala, que se celebraba por primera vez en la capital aragonesa, ha contado con anfitrionas como Elena Rivera, "muy feliz" porque su ciudad apueste por el cine y con "ciertos nervios" por este día que "hay que disfrutar, pase lo que pase, y alegrarse de unos y de otros". "Son noches de juntarnos por fin también, después de lo que hemos pasado, y de celebrar, claro que sí", ha agregado.

La directora zaragozana Paula Ortiz ha agradecido que Los Feroz reconozcan a figuras como Cecilia Bartolomé, Premio de Honor, ya que es fundamental para recordar que nuestra historia y nuestro cine también tiene mujeres "de una valentía e imaginación poderosísima".

Los premios de la crítica también cuentan con un capítulo importante para las series, como la de 'Maricón perdido', de Bob Pop, con tres candidaturas.

Su creador se ha mostrado "súper feliz" de que estos galardones reconozcan a los proyectos para televisión y ha considerado que su proyecto audiovisual contribuye a mostrar "una voz más de voces que no se han escuchado durante mucho tiempo en la ficción", que también "sirve para dar posibilidades de realidad, de entender que las cosas pueden ser de un modo diferente de lo que estamos condenados a vivirlas".

Ana Polvorosa y Álvaro Mel han regresado a Zaragoza, donde rodaron parte de 'La fortuna', una serie que ha supuesto un "viaje alucinante" que les ha aportado experiencia y la posibilidad de estar en nuevos proyectos.