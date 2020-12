La amistad de Pedro Infante y Fidel Castro que impactó a todos

Muchos se preguntarán que relación de amistad tenían Pedro Infante y Fidel Castro en la década de los cincuenta, pues hay algunos archivos e incluso anécdotas, en los que se relata la gran amistad que había entre ambas celebridades, pues coincidieron varía veces en un lujoso café llamado Express, en la ciudad de Mérida, donde fueron formando una amistad muy grata.

De acuerdo con Jade Mebarak, Pedro Infante y Fidel Castro, entablaron una amistad debido a lo sencillos que eran, pues muchos pensarían que el temido dictador era una persona muy ruda, pero en realidad fue un hombre que tenía mundo, es decir podía hablar de cualquier tema, al igual que Pedro Infante un hombre carismático en toda la extensión de la palabra.

Al parecer el agrado de Fidel Castro, sobre Pedro Infante fue por un comentario que el dictador le hizo al actor sobre la modernidad en que México iba avanzando rápidamente, por lo que el lamentaba que Cuba no fuera así, pero lejos de que Pedro Infante se quedara callado le dijo que México y Cuba deberían unirse para erradicar la pobreza, pues el histrión era muy famoso en su época por ayudar a los demás.

Y es que Pedro Infante, le hizo saber a Fidel Castro, que su vida en un principio no fue fácil, pues sabía lo que era la palabra pobreza, es por eso que el histrión comenzó a buscar fama para darse una vida de celebridad, pero sin olvidar su pasado, algo que le agradó mucho al cubano, pues reconoció la Humildad del Ídolo de Guamúchil.

Pues yo conozco la pobreza y nadie me puede contar de ello, llevó muchos años que no he parado de trabajar, cada camisa que me compro, cada bocado que llevo a mi boca, ha sido gracias al fruto de mi esfuerzo y mi más grande satisfacción es ayudar a quien más lo necesite, le dijo Pedro Infante a Fidel Castro.

Para quienes no lo saben del todo, Pedro Infante, fue uno de los máximos exponentes de la Época del Cine de Oro Mexicano, pues siempre fue una de las máximas estrellas de ese periodo, ya que protagonizo varias películas a lado de varias celebridades como Silvia Pinal y María Félix, otras divas de la época que brillaron en su máximo esplendor.

Pedro Infante y Fidel Castro fueron grandes amigos/Instagram

Otra de las anécdotas que se dicen de Pedro Infante, e incluso fue contada por la misma María Félix, fue que en una ocasión ella le destrozó una guitarra al actor, pues al parecer la tenía harta cuando lo escuchaba tocar dicho instrumento, es por eso que no la pensó dos veces y la destruyó.

Pedro Infante a pesar de haber muerto hace años, sigue siendo recordado por sus millones de fans en todo el mundo basta con ver las fan page, donde hay varias imágenes de las exitosas películas del actor, además muchos recuerdan frases célebres del histrión quien es considerado toda una leyenda hoy en día.

"Mi ídolo ya casi me aprendo sus diálogos y canciones no habrá nadie igual como Pedro infante cruz", "Uno de los mejores y más completos artistas y cantantes del cine latinoamericano.. sin discusión", "El mejor Actor del Cine Mexicano y uno de los Seres Humanos más Sencillos y Honestos de Corazón", escribieron los internautas a Pedro Infante.

Otra de las cosas por las que Pedro Infante es reconocido es por el carácter sencillo que siempre demostró sencillez absoluta, además su talento nunca fue discutido, ya que era de los pocos artistas completos de su generación por lo que para muchos fue una verdadera cátedra.

Cabe mencionar que Pedro Infante también fue un actor que traspasó fronteras al igual que María Félix, pues su fama en la pantalla grande fue única debido a como interpretó a sus personajes.