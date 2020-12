La amorosa frase que Alexandra Daddario escribe en Instagram a su mascota

México. La actriz Alexandra Daddario, de 34 años de edad y originaria de Nueva York, Estados Unidos, ama la vida, a su trabajo, familia, pero indudablemente tiene un amor especial hacia los animales y así lo demuestra a través de los poste que contínuamente coloca en Instagram y en los que aparece acompañada por su perrito.

Alexandra Daddario, quien es ya una celebridad en Hollywood, tiene un encantador perrito con el que siempre se toma fotografías y las sube a sus redes sociales para presumirlo, cosa que le gusta a sus millones de seguidores. En esta ocasión dedica un tierno mensaje al animalito que adora.

Amo a mi dulce perro. Ora por él", escribe Daddario en su reciente post y en él aparece su perrito acostado en un sillón, y como es de esperarse, sus fans reaccionan emocionados a la publicación y le señalan que es un excelente ser humano por manifestar su amor a los animales.

La guapa actriz recientemente fue captada por los paparazzis en playas de Hawái realizando "snorkeling" y lució una vez más el súper cuerpo que tiene en traje de baño. Las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo a través de internet. Alexandra tiene una escultural figura, lo sabe y por eso le encanta "presumirla".

Alexandra cuenta en INstagram ya cuenta con más de 18.3 millones de seguidores y no deja de compartirles constantemente por medio de fotografías momentos espaciales de su vida personal y laboral, pero también muestra siempre otras en las que su espigada figura sale a relucir.

Alexandra Daddario, quien tiene unos ojos azules preciosos, es una de las actrices más exitosas de Hollywood que ha logrado destacar en su carrera gracias a su talento y belleza, y con su actuación en películas como Percy Jackson y el ladrón del rayo, es conocida ya a nivel mundial.

Alexandra además de actriz es youtuber y se hizo famosa tras participar en la cinta Percy Jackson y el ladrón del rayo, en 2010, y poco a poco ha ido haciendo una carrera exitosa en el cine.

Daddario, conocida por su trabajo en la primera temporada de la serie True Detective, derrite las redes sociales frecuentemente al compartir imágenes suyas en las que se muestra de lo más sexy y sus fans siempre quedan encantados.

Y antes de hacerse famosa intervino en otras producciones cinematográficas como The Squid and the Whale, Pitch y The Hottest State, entre 2005 y 2007, trabajos que le valieron para demostrar su talento y le abrieron también puertas para mejores oportunidades en la industria del cine.

Según información en Wikipedia, Alexandra consiguió su primer trabajo como actriz cuando tenía quince años de edad en la serie de televisión estadounidense All My Children.

Y después recibió oportunidad para actuar en otras series de televisión como Los Soprano, Damages, Law & Order, Law & Order: Criminal Intent y Nurse Jackie, pero además figura como la protagonista del vídeo de la canción Radioactive, de la banda de indie rock, Imagine Dragons. Así como del vídeo de la canción "Wait" de la banda de música, Maroon 5.