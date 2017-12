La anécdota más graciosa de Luis Miguel sobre el escenario

La conductora Yolanda Andrade subió en su cuenta de Instagram, un recuerdo de Luis Miguel entre 1994 y 1995 en backstage, el cantante se encuentra sentado mientras platica en el set una anécdota muy graciosa.

Al parecer el intérprete no sabía que lo estaban grabando.

"Una vez en un show, estaba bailando, y no sé en qué movimiento, y de repente yo no lo oí, no lo sentí. No sentí que se había roto el pantalón, ¡pero no sabes de qué manera! Lo bueno es que traía calzón blanco. De aquí hasta acá", explicó el cantante.

Luis Miguel no se dio cuenta de que la confesión fue grabada ya que lo estaba haciendo frente a las cámaras.

"Fue una vergüenza terrible, imagínate qué vergüenza... ¿Estás grabando?", dijo de una manera impresionada "¡No graben!", en el cual de pronto pidió una sonrisa nerviosa, claro que sin romper con el humor.

"Hermoso el sol sin duda el mejor cantante que tiene México" "Incomparable... Único bello solecito" "Un gran artista, en toda la extensión de la palabra"

SE ACABAN A LUIS MIGUEL

Después de meses de espera, Luis Miguel ha lanzado el día de hoy el video de la canción "La Fiesta del Mariachi", primer sencillo que se desprende de su nuevo material discográfico titulado ¡México por Siempre!, el cual fue lanzado el 24 de noviembre y que a tan sólo tres semanas de llegar al mercado consiguiera disco de platino.

Pero, ¿cómo luce Luis Miguel a sus 47 años?. Esa era una de las más grandes interrogantes que rondaban a este nuevo material.

En el video, lanzado esta mañana y que fuera grabado en San Miguel de Allende, se muestra al cantante ataviado en su característico esmoquin negro y amplia sonrisa, sin embargo, los internautas no han demorado en cuestionarse si el sol se ha hecho alguna cirugía al resaltar que tanto sus ojos como su nariz lucen un tanto distintas.

LUIS MIGUEL RECIBE RECONOCIMIENTO

El nuevo álbum del cantante Luis Miguel, “¡México por siempre!”, obtuvo Disco de Platino en México y se mantiene en el número uno de ventas a unos días de su lanzamiento.

Esta placa ha posicionado 10 de los 14 temas que lo conforman dentro del Top 50 de las principales cuentas de “streaming”, siendo un logro sin precedentes para un artista, se informó en un comunicado.

El éxito que ha tenido el disco de "El Sol" se refleja a nivel mundial, al obtener el primer sitio en la lista Billboard Top 200 de Regional Mexicano en Estados Unidos.

Junto con el debut en la cima de ventas de la Unión Americana, el material también se ha posicionado en los primeros lugares en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, España, Brasil, Suiza y Canadá.

El próximo 18 de diciembre el intérprete sorprenderá a sus seguidores con el estreno de su videoclip, que fue filmado en la ciudad de San Miguel de Allende, bajo la dirección de Pablo Croce y Pedro Castro.

En este proyecto lo acompañó el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que interpreta con la alegría, la pasión y el sentimiento que lo caracterizan el tema “La fiesta del mariachi”, carta de presentación del material discográfico.

Con información SDPNoticias