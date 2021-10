La añorada foto de Octavio Ocaña y Polo Ortín, que ha hecho llorar a los fans de la serie "Vecinos"

Consternación y dolor ha causado el deceso del actor Octavio Ocaña; según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el joven perdió la vida tras una persecución que aparentemente él mismo inició , al no atender el alto que los policías le marcaron en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Como dato curioso, Octavio Ocaña publicó esta foto junto a Polo Ortín en octubre pasado y un año después, en el mismo mes, perdería la vida. "Quien diría que un año después, ya no estaría", expresó un usuario de Instagram.

"Ahora están juntos, vuela alto pequeño Benito", "dejas un gran vacío en nuestros corazones, Don Roque cuídelo por nosotros, porque una vez más queda claro que está tierra no es segura", "volverán a jugar a la guerrita", "ahora los dos se encuentran juntos y felices te extraño Benito, me enseñaste a ser feliz y reír a pesar de todo" y muchos más, son los cometarios en esta publicación.

