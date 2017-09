La arriesgada Gomita, nadó con tiburones en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Araceli Ordaz Campos es la conocida como Gomita, hace días estuvo paseando y disfrutando del puerto de Mazatlán. Ahora la joven participó en el video oficial de “Junto a ti” de la banda La Contagiosa como modelo.

Buenos días no se les olvide HOY FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE H, en plaza las estrellas de 3:00 pm a 6:00 pm los espero Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 7:38 PDT

Las tomas fueron realizadas en el Acuario de Mazatlán y la joven conductora hasta tuvo que nadar con tiburones en Mazatlán, Sinaloa.

LA HISTORIA

En el video se puede ver a Gomita enamorada del cantante de la banda La Contagiosa y hasta sale disfrutando de la playa en bikini abrazado del cantante.

Vayan ahorita mismo se acaba de estrenar el video de @bandalacontagiosa en el canal @lizosmusic #JUNTOATI Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 8:06 PDT

En su papel, Gomita es trabajadora en un Acuario y en medio de los tiburones lanzó unos besos al amado novio.

Araceli en todo momento compartió los momentos con sus seguidores en redes sociales y en entrevista con EL DEBATE dijo que se daba a la tarea de leer todos los comentarios que le dejaban sus seguidores y no le importaba si eran positivos o negativos.

En declaraciones a la prensa, en el puerto, la famosa conductora de televisión habló de las atrevidas fotos que hizo para la revista H.

"¡No salgo sin nada! Traigo calzoncillo puesto, y pues dicen que 'el que no enseña, no vende', así que yo vendí bastante."

Buenos días bebé Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 8:37 PDT

No se casa.

A la pregunta de si contraerá matrimonio pronto con su novio, asegura:

"¡No tengo prometido! ¿Dónde está el anillo? Si cargo uno, es porque yo me lo compré."

Ya quedo increíble graciaS por su gran trabajo @diceextensiones hemos acabado Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 7:28 PDT

Y de los cambios en su cuerpo...

"Gomita" se ha caracterizado por sorprender al público con algunos cambios físicos, poco a poco, y explica por qué decidió cambair el aspecto físico.

"Cambié mi cuerpo un poco porque quería ser más feliz de lo que era ya."

La joven aclaró que: "A pesar de lo que me 'tiran', estoy agradecida con los que me aman, y los que no me aman también. ¡Les mando besos.!"

Linda tarde gracias @streetstyleboutiquedf por tan lindo vestido besos Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 3:06 PDT

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, era la famosa payasita del programa "Sabadazo" de Televisa, quienes la recuerdan en sus inicios en la televisión lucía muy diferente, sin embargo, sus seguidores han sido testigo de su radical cambio de look.