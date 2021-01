La asquerosa broma que recibió Thalía por parte de Arturo Peniche

Arturo Peniche de 58 años de edad confesó en el programa de Montse&Joe las bromas que él y Thalía se hicieron en la telenovela María Mercedes (1992) la cual fue muy exitosa en su época, es por eso que el actor se animó a contar unas anécdotas, donde explicó que le gustaba divertirse mucho con la actriz en las escenas, pero en una ocasión se vengó por una que le hizo la guapa mujer.

Resulta que Thalía después de grabar unas escenas con Arturo Peniche, se fue a comer una mojarra al mojo de ajo, mostrándole al actor como olía su boca, además estaban a punto de grabar una escena, de besos, es por eso que él le dijo a la producción que le dieran una cebolla, la cual mordió para después jugarle la broma a Thalía con el aliento que se cargaba, lo cual fue muy divertid+o de acuerdo con el histrión, pues la famosa lo pateaba por abajo de la cámara para no besarlo.

Cuando estoy atrás de la puerta, que entró así le doy una mordida, bueno hasta las lágrimas se me salían, la escupí y entró y le digo 'ahora sí ven acá María Mercedes no sé que', la empiezo a corretear por el cuarto y cuando la agarró y le hago 'ahora sí', la otra no, no, no me pateaba para que yo no la agarrara bueno ya sabrás las maldades que nos hicimos y fue muy divertida esa escena, dijo Arturo Peniche.

Tras el comentario de Arturo Peniche los internautas se quedaron sorprendidos, pues nadie se esperó la buena química que había entre ambos actores quienes son muy conocidos en México debido a todos los proyectos que han realizado en televisión, pero fue María Mercedes uno de los más memorables en el mundo de las telenovelas.

"Es un tipazo, mis respetos don Arturo Peniche", "Y seguimos disfrutando el programon..super", "Jajajaj parece el papá de Thalia.. Arturito. Y Thalia está súper bien conservada..", "Gran actriz y bella que eres! Por qué tanto tiempo sin verte en pantalla? Ya deperdis te quiero ver en hoy o un live" escriben los internautas por la broma que le hizo el actor a Thalía.

Regresando a la actualidad Arturo Peniche se encuentra promocionando la telenovela Fuego Ardiente, marcando su gran regreso a las telenovelas, aunque el histrión sigue creciendo profesionalmente, muchos esperan que regrese con su aún esposa Gabriela Ortiz de quien se separó el año pasado, debido a la pandemia y por otros pequeños detalles que ya no le gustaron.

Aunque Arturo Peniche no la está pasando bien en lo personal, se ha enfocado mucho en sus proyectos, es por eso que se le ha visto en distintas entrevistas, donde cuenta que hará para este 2021 además de la telenovela y confiesa que varias sorpresas son las que hará en distintos ámbitos.

Por su parte Thalía al igual que Arturo Peniche sigue creciendo en todos los aspectos, entre ellos realizar música nueva, pues los fans le han pedido demasiado que vuelva hacer música pop, aunque ella le sigue apostando al género urbano, sus seguidores siguen esperanzados a que realice más música como en sus inicios.

Otra de las cosas por las que Thalía es una mujer muy querida, es porque siempre ha tenido muy buen sentido del humor, pues a la intérprete de Amor a la Mexicana es raro que aparezca triste, además siempre les confiesa a sus fans todo lo que está haciendo para ellos, aunque prefiere dar pistas para que todo sea una sorpresa.

Cabe mencionar que Thalía además de una trayectoria intachable, mantiene uno de los matrimonios más sólidos del medio de la farándula, pues siempre se le ve contenta con su esposo, el empresario Tommy Mottola, con quien procreó dos hijos quienes son el mismo retrato de la artista en su juventud.