La atrevida fotografía de Kimberly, novia de Edwin Luna

Entre tantos ataques al confirmar su relación amorosa con el cantante Edwin Luna, a las pocos días de haberse separado de la actriz Alma Cero, la modelo y bailarina guatemalteca Kimberly Flores compartió una ardiente fotografía que ha dejado sin palabras a todos su seguidores.

Acostada en su cama, Kimberly se tomó una fotografía en topless, donde además dejó al descubierto un tatuaje debajo de sus encantos.

Que tengan un excelente día, buenos días a todos .... #goodmorning #kimflores #pocoapoco #motivacion #fitnessbody #chicafit Una publicación compartida de Kimberly Flores (@kimfloresfit) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:27 PDT

Los comentarios y halagos no se hicieron esperar (en la mayoría de estos se menciona al vocalista de La Trakalosa de Monterrey):

“Como que le fue bien a Edwin Luna”.

“Lo más excitante es que tengas un tatuaje sosteniendo tus lindos pechos”.

“Estas muy guapa Kimberly, pero creo no hay necesidad de esta foto. Estas comenzando una historia de amor y debes solo enseñar tu cuerpo a tu pareja”.

“Te vez preciosa, te vez como una Diosa, mujer más hermosa que tú ninguna me encanta tu linda sonrisa, tus bellos ojos, eres una mujer talentosa admirable trabajadora y muy profesional te mando un gran beso”.

“Bellísimo despertar observando a un angelito”.

Cabe recordar que anteriormente, Kimberly se defendió de todas las fuertes críticas que la señalaban como la causante de que Edwin Luna, dejara a Alma Cero.

Tenía que venir de una u otra forma a felicitarlo !!! Felicidades, no siempre se cumplen 30 #HBDTOYOU Una publicación compartida de Kimberly Flores (@kimfloresfit) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 8:10 PDT

"No vengo acá a juzgar a nadie menos a pelear, solo que me sorprendo cada día más como las personas te juzgan sin tomarse el tiempo de conocerte o saber en realidad quien eres, como buscan defectos por su misma inseguridad, como critican tu vida sin verse al espejo y ver primero la suya, como te señalan sin saber la realidad de las cosas.

La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar #pocoapoco #kimflores #goodmorning #motivacion #EnamoradaDeMiyDeTi #fitnessbody Una publicación compartida de Kimberly Flores (@kimfloresfit) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 8:07 PDT

Pues acá me presento para los que quieran agregarle más cosas a mi vida. SoyKimberly Flores madre de 2 hijos, uno a mi lado y el otro con su abuela por cosas del destino que es muy largo para explicarlo acá, trabajo desde muy joven ya que elegí ser madre a corta edad, vivo con mi abuela, mi sobrina y mi hijo y ellos dependen de mí.

Lo que soy o lo poco o mucho que tengo yo me lo he ganado SOLÁ con trabajo y porque siempre dije que no me gusta ser conforme, me gusta luchar por ser mejor, creo en Dios y que todo lo bueno y malo que nos pasa son bendiciones o lecciones, ya mis defectos ustedes pueden agregarlos ya que muchas personas son muy buenas para ello...en fin...solo les digo que Amo y es amor real, no soy perfecta porque no existe la perfección pero si me entrego lo hago de corazón ❤”.

La actriz Alma Cero concedió una entrevista a Diario BASTA! donde se sinceró sobre su separación de Edwin Luna, asegurando que el grave error de ambos, fue haberse casado.

EF! Esperando para entrar en escena pensando en tantas cosas y con tantos sueños por cumplir... mmmm se me antojó una gordita de chicharrón!!! #3familiasmx #Bandme #AVivir. #Ch❤️Ch #actorslife #FC4E Una publicación compartida de Alma Cero (@alma_cero) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 12:11 PDT

“Terminé con mucha paz con él y lo que he estado haciendo es rodearme de muchos compañeros y amigos. Yo estoy con Dios y eso me ha ayudado porque es lo más importante. No hay dolor porque él es una persona importante en mi vida y creo que nuestro error fue casarnos, no debimos casarnos porque éramos una pareja feliz sin haber firmado un papel”.

Así mismo, en otra entrevista a Imagen Televisión, la actriz aseguró que fue Edwin Luna fue quien insistió en que se casaran.