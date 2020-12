La atrevida propuesta a Camila Cabello y Shawn Mendes de Miley Cyrus

Estados Unidos.- Un gran éxito y reconocimiento es el que han logrado Camila Cabello y Shawn Mendes, logrando colocarse como una de las parejas favoritas de todos dentro de la industria musical, incluso de Miley Cyrus, quien a través de TikTok les hace una tremenda y atrevida propuesta que ha dejado sin habla a todos sus seguidores.

Resulta que la joven pareja realizó un cover en TikTok del tema 'The Climb', de Cyrus, y esta al enterarse no quiso perder la oportunidad de ir a comentarles la publicación, recordemos que desde hace años se les ha pedido a las cantantes realizar una colaboración juntas y junto a Mendes la intérprete de 'Wrecking ball' estuvo por lanzar un tema.

En el corto video de la aplicación del momento podemos ver a la pareja disfrutando de sus días en casa con ropa cómoda y fusionando sus voces para cantar al ritmo de este popular tema de la cantante, lo que llamó tanto la atención de Miley que decidió proponerles un trío, dejando a todos impactados.

Aunque muchos de los usuarios de la plataforma pidieron: "Hagan una colaboración", Miley respondió con: "Hagamos un trío", aunque continuó respondiendo a su propio mensaje con: "Un trío de armonías, obviamente, Shawn. Sucio animal", dejando en claro que todo había sido una broma un poco subida de tono que tuvo doble sentido para todos.

De lograrse una colaboración de estos tres cantantes, sería la primera vez para ellas, pero no para Miley y Shawn, pues el año pasado unieron talento para interpretar el tema 'Islands in the stream' en la gala de MusiCares para honrar a la icónica Dolly Parton, quien es a su vez la madrina de Cyrus.

Más tarde se dejaron ver juntos de nueva ocasión, pues Mendes invitó a Cyrus a cantar a su lado su tema 'In my blood', esto en la entrega número 61 de los premios Grammy. Pero eso no ha sido todo, en el pasado se metieron a estudio para grabar juntos el tema 'Bad karma', el cual no vio la luz con la voz de Mendes, sino con la de Joan Jett en el disco nuevo de Miley, "Plastic Hearts".

Dicho disco, el séptimo material discográfico de la carrera de Cyrus, ha dejado a todos encantados, pues se mete de lleno en el rock pop y hace magnificas canciones, algunas al lado de importantes leyendas como Billy Idol, Joan Jett y Stevie Nicks y la naciente leyenda del pop, Dua Lipa.

Ahora, los fanáticos de estos cantantes están ansiosos por saber si algún día colaborarán juntos y lograrán deleitar a su público con un éxito, aunque es probable que para esto falte algún tiempo, pues Miley está enfocada en la música rock pop, Shawn en el pop y las baladas, mientras que Camila leva un pop más experimental.

