La banda Metallica tiene disco nuevo; Mon Laferte, J Balvin y Juanes hacen colaboraciones con ella

México. La banda estadounidesne Metallica sorprende al anunciar que en su nueva producción musical tiene colaboraciones musicales con artistas de la talla de J Balvin, José Madero, Juanes y Mon Laferte, entre otros.

Metallica sorprende a sus fans con la celebración de The Metallica Blacklist, la cual contará con covers de 53 artistas diferentes y se compone de 12 canciones. La producción estará disponible a partir del 10 de septiembre de 2021.

En distintos portales de noticias se hace público además que las ventas de la nueva producción musical de Metallica se destinarán a diferentes organizaciones benéficas escogidas por los artistas participantes, tales como la Fundación Mi sangre, de Juanes, y la fundación Within my hands, de Metallica.

Leer más: Susana Zabaleta juega a ser Cruella, se "revuelca" en la tina de su baño y luce su espectacular figura

Foto de Instagram

Miley Cyrus, el dueto Ha*Ash, St. Vincent, José Madero, Royal Blood, Elton John, Mac DeMarco y Alessia Cara & The Warning, entre otros artistas también toman parte en este interesante proyecto.

Metallica trabajó durante varios meses en la realización y grabación de esta nueva producción en la que tienen puesta toda su fe y con la que garantizan que sus fans se sentirán más que complacidos al tenerla entre sus manos.

Las canciones que formarán parte del álbum son Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Holier Than Thou, Wherever I May Roam, Don’t Tread on Me, Throught the Never, Of Wolf and Man, The God that Failed, My Friend of Misery y The Struggle Within.

Según información en Wikipedia, a la fecha Metallica ha editado 10 álbumes de estudio, siendo el último de estos Hardwired to Self Destruct, lanzado mundialmente el 18 de noviembre del 2016.

Foto de Instagram

Metallica es un grupo privilegiado, puesto que es conocido a nivel mundial, además las ventas de sus discos superan los 120 millones de copias y han conseguido numerosos premios, entre ellos nueve Grammys y dos premios de la revista Billboard.

Leer más: Sofía Aragón, participante de Miss Universo 2019, cancela su boda con Francisco Bernot y dice el motivo