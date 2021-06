La banda de K-Pop EXO anima a EXO-L a creer en sí mismos, a través de "Don't fight the feeling"

La banda de K-Pop EXO llevó a cabo su nuevo comeback con el lanzamiento de su séptimo EP "Don't fight the feeling". Cabe mencionar que Suho y Chen no formaron parte de este regreso de la boy band, ya que se encuentran realizando su servicio militar obligatorio; asimismo Chanyeol y Baekhyun participaron en la grabación del mini álbum, antes en enlistarse en el ejército de Corea del Sur, en mayo pasado.

"Don't fight the feeling", canción principal del nuevo EP de la agrupación musical surcoreana EXO, es de género dance con un ritmo ligero, sintetizador y bajo pesado; destaca el carisma de los jóvenes y anima a los oyentes a creer en sí mismos y a avanzar hacia el futuro, cuando se enfrentan a decisiones difíciles en la vida.

"Cuando la luz lo revela todo empieza un recorrido sobre un circuito solitario, tienes que perderlo todo, debes admitirlo, solo entonces puedes conseguir la verdadera libertad", dice una parte de la letra de la nueva canción de EXO.

Deshazte de todas esas molestias, yo soy un poco diferente, así que creo en eso, ¿estás emborrachándote de tu propio estilo? Sí, ¿y qué? Puedes hacer todo eso, quiero ver tu lado valiente.

El séptimo EP de EXO incluye también "Paradise" con un ambiente funky; "No matter" de aires retro; "Runaway" marcada por armonías vocales, y "Just as usual", concebida como una canción para promover el bienestar.

Para promocionar el nuevo mini álbum "Don't fight the feeling", cuyo concepto hace referencias a los videojuegos, la agencia surcoreana SM Entertainment creó un juego al que se puede acceder de forma gratuita en los teléfonos inteligentes a través del sitio web exoship-saga.com

Quien complete el juego ambientado en un espacio, recibe una tarjeta virtual de uno de los miembros elegidos al azar como premio.

Por otra, antes del lanzamiento el EP "Don't fight the feeling" superó el millón 220 mil 181 pedidos anticipados, rompiendo el récord personal de EXO hasta ahora.