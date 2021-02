La banda de K-Pop SHINee lleva a cabo su esperado comeback, con el lanzamiento de "Don't call me"

La espera ha valido la pena y la fabulosa banda de K-Pop SHINee, llevó a cabo su esperado comeback con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio "Don't call me". Cabe recordar que las actividades de la boy band surcoreana, estuvieron en pausa ya que Onew, Key y Minho (tres de sus cuatro integrantes) estuvieron realizando su servicio militar, una obligación que todo hombre tiene en Corea del Sur.

La canción principal de este nuevo comeback de SHINee, "Don't call me", es un tema dance basado en el hip hop, con letras que expresan emociones de alguien que ha sido traicionado en el amor. Las voces de los integrantes de la banda, expresan emociones histéricas que se suman a la inmersión de la canción.

"En lo profundo de la noche la campana sigue sonando, es tu llamada, terriblemente terca esa eres tú, todavía llamas. No puedes darte por vencida fácilmente, no puedes deshacerte de ese temperamento, solo buscas mi nombre todo el día, encuentras mis huellas y las lames, arruinas mis mañanas, ese patrón es obvio. Métete en tus asuntos, sé de donde vienes", dice una parte de esta grandiosa canción.

El nuevo álbum de SHINee también incluye la canción funky dance pop "Heart attack" y "Marry You", que contiene la narrativa después del cuarto álbum de SHINee "Love Sick", el proceso de acercarse a alguien. En la nueva producción de los Idols podemos encontrar "CØDE"y la enérgica canción pop "I really want you". Por su parte "Kiss kiss" se sumó a la diversión de escuchar el efecto del sonido del beso; "Body rhythm" en el género reggae que expresa con sensatez la forma de bailar y "Attention", un pop R&B que representa románticamente una cita en el medio de la noche.

El álbum "Don't call me" finaliza con "Kind", una balada pop emocional que compara a un oponente que ha estado presente durante un momento difícil, con una respuesta correcta que llena los espacios en blanco, lo cual es suficiente para cumplir con las expectativas de SHINee.

Onew, Key, Minho y Taemin llevaron a cabo una conferencia de prensa mundial vía live streaming, donde hablaron sobre el nuevo comeback de SHINee. "Trabajamos duro e hicimos todo lo posible para prepararnos para esto y estamos satisfechos de haber dado todo lo que teníamos".

Queremos recibir cinco estrellas por nuestra musicalidad, queremos escuchar a la gente y que digan: 'todavía lo tienen y quieren hacer un buen trabajo'.

SHINee demostró su gran poder, "arrasando" en la cima de las listas globales. El séptimo álbum de estudio "Don't call me", subió al número uno en los charts de álbumes principales de iTunes en al menos 45 regiones, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Singapur, Brasil, India, Malasia, México, Indonesia, Filipinas, España, Tailandia, y más.

Fue en el 2008 cuando la agencia surcoreana SM Entertainment lanzó a la boy band SHINee, conformada anteriormente por cinco integrantes. Lamentable el Idol Jonghyun murió en diciembre de 2017. El grupo debutó oficialmente en el programa musical Inkigayo de SBS el 25 de mayo de 2008, con el sencillo "Replay", incluido en su primer EP del mismo nombre.