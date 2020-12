La banda de K-pop BTS es el "Artista del año" de la revista Time

Corea del Sur.- La banda de chicos de Corea del Sur, BTS, ha sido nombrada Artista del Año por la revista Time y se espera que la banda coseche más éxitos dentro y fuera de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Después de llevarse a casa algunos de los premios más prestigiosos en el negocio a principios de este año (Billboard, People’s Choice, American Music Awards, por nombrar algunos), la súper banda de K-pop BTS ahora tiene otra adición a su impresionante currículum.

Entre lanzar varios álbumes, romper todo tipo de récord y aparecer en estas transmisiones en vivo extemporáneas en 2020, BTS ascendió al cenit del estrellato pop, escribió la revista.

El acto más vendido en la historia de Corea del Sur, BTS es un grupo de siete miembros que irrumpió en la escena internacional en 2017, rompiendo los récords de Spotify, YouTube y las listas de éxitos de EE. UU. En el proceso.

Publicación de la revista Time. Instagram

En agosto, el primer sencillo en inglés de BTS, "Dynamite", debutó en el n. ° 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiendo a la banda en el primer acto totalmente surcoreano en alcanzar la cima de las listas en los Estados Unidos.

El 30 de noviembre, "Life Goes On", el sencillo principal del quinto álbum en coreano del grupo, "Be", también debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100. La canción se convirtió en el tercer número uno consecutivo de BTS en solo tres meses.

Aún más impresionante es el hecho de que el grupo logró la hazaña más rápido que cualquier otra banda desde The Beatles, en 1964. Eso también marcó la primera banda en la historia en debutar una canción y un álbum en el No. 1 en las listas de Billboard en la misma semana.

La banda BTS durante una ceremonia en los Billboard. AFP

El grupo, que comenzó en 2010, está compuesto por RM, 26; Jin, 28; Suga, 27; J-Hope, 26; Jimin, 25; V, 24; y Jungkook, 23.

La "banda más grande del mundo", según Time, está respaldada por una base de fans internacional en constante crecimiento, llamada ARMY, que solo creció a medida que la pandemia, los encierros y las protestas por la igualdad racial en todo el mundo cambiaron el mundo a medida que la industria de la música lo sabía.