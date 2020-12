La banda española La Oreja de Van Gogh, cinco amigos que cuentan sus historias

La Oreja de Van Gogh a lo largo de dos décadas ha sabido darle un buen agasajo musical a sus seguidores, contando en cada una de sus canciones simples historias que a millones de personas les suceden en algún momento de sus vidas. En una nueva charla que Debate tuvo con los cinco integrantes de la banda originaria de San Sebastián, España, la bella y talentosa vocalista, Leire Martínez, manifestó que el secreto para lograr mantenerse vigentes en la industria musical "está en las canciones y sobre todo lo que cuentan las canciones".

Las canciones de La Oreja de Van Gogh son historias del día a día, de lo cotidiano, "situaciones que a cualquiera nos pueden ocurrir, hablar de amor, quién no se ha enamorado alguna vez, quién no se ha desenamorado, a quién no le han hecho daño por amor alguna vez a lo largo de su vida, un largo etcétera de ejemplos, con el tipo de temáticas que utilizamos, yo creo que la gente empatiza y se siente identificada con ese tipo de historias, y creo que en definitiva es lo que hace que la gente siga teniendo ganas de escucharnos y seguir con nosotros después de tantos años".

"Un susurro en la tormenta", su octavo álbum de estudio, es un compendio de 11 buenas canciones que desprenden el inconfundible aroma de La Oreja de Van Gogh, a modo de himnos interpretados con su particular estilo. Si escuchamos profundamente "Un susurro en la tormenta", escuchamos lo mismo que en el álbum debut de la banda, "Dile al sol", es decir, escuchamos a cinco amigos escribiendo canciones, escribiendo sobre su propia vida.

"Más de 20 años después, espero que podamos decir que tocamos mejor cada uno nuestro instrumento, en un vistazo más superficial suena (el álbum) mucho más sofisticado, pero si lo despojas de todo, en esencia es pura Oreja de Van Gogh, cinco amigos haciendo música y escribiéndonos a nosotros mismos y las sensaciones que tenemos", señaló Xabi San Martín, tecladista y compositor del grupo.

Por su parte el bajista del grupo, Álvaro Fuentes, nos compartió que desde siempre les ha gustado llenar de matices y detallitos cada uno de sus álbumes. En términos generales, en "Un susurro en la tormenta" intentaron buscar un sonido más clásico, "con un poquito menos de electrónica, por supuesto hay cosas electrónicas, pero digamos que están como más dosificadas en vez de tener una presencia tan continua". ("Un susurro en la tormenta", la reivindicación de La Oreja de Van Gogh).

El músico español se dijo contento por el hecho de que La Oreja de Van Gogh se haya encontrado con el productor musical Paco Salazar, quien les permitió llevar a cabo esta producción musical "tal y como estaba en nuestra cabeza, Paco entendió perfectamente nuestra idea, entendió al grupo y nos ha llevado a un lugar maravilloso, estamos muy contentos con el sonido del disco y en general con las canciones y con todo lo que ha ocurrido alrededor de la grabación".

La Oreja comenzó a grabar "Un susurro en la tormenta" a fines de 2018 y fue terminado en enero de 2020, antes de ser declarada la pandemia. Foto: cortesía Sony Music México

¿Cuál es el mejor premio que ha recibido La Oreja de Van Gogh?

El álbum en mención se suma a su fascinante trayectoria que cuenta con otros siete maravillosos álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo. La banda suma ya más de 8 millones de ejemplares vendidos en el mundo, lo que les convierte en el grupo nacional con mayor nivel de ventas del siglo 21, pero, además, han conseguido 50 discos de platino y oro, incontables números uno y premios como el Grammy Latino, el MTV Internacional, el MTV Latino, cinco Ondas y dos Premios de la Música.

"Todos los premios que nos han dado durante nuestra carrera significan que hemos conseguido conectar con muchísima gente, que hemos conseguido emocionarlos, meternos en la vida en momentos de muchísimas personas, la verdad que eso es maravilloso", contó con gran gozo Pablo Benegas, guitarrista y también compositor de La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, Pablo resaltó que el mejor premio que tienen después de tanto tiempo, de tantas experiencias, de tantas vivencias, es seguir compartiendo esta pasión los cinco, "es algo muy emocionante, y ya cumplimos todas las metas y todo lo que podíamos imaginarnos, nuestra meta y nuestra obsesión es disfrutar del proceso de escribir canciones, de subirnos a un escenario".

Disfrutar de seguir descubriendo países maravillosos como México, seguir disfrutando del lujo de vida que podemos tener, y ese es nuestro mayor premio, y es a lo que estamos absolutamente dedicados.

Estos meses de aislamiento social en sus respectivos hogares en España, les sirvió de reinvención a cada uno de los integrantes de La Oreja de Van Gogh. El baterista Haritz Garde compartió que para toda la humanidad ha sido todo un reto "salir de una pandemia, intentar mejorar las cosas y luego lo que nos tocaba a cada uno en su terreno, reinventarse y hemos tenido la suerte, también la humanidad, tener tantas tecnologías a nuestro alcance para poder seguir comunicados y aunque estuviéramos en nuestras casas aislados y sin poder hablar con tu vecino, podías estar conectado con todo el mundo, entonces, eso nos ha permitido reinventarnos y probar nuevas soluciones porque como no se pueden hacer conciertos, veíamos que la gente si demandaba música para sobrellevar esta situación y bueno, nosotros queríamos aportar nuestro granito de arena".

No solo no podían llevar a cabo shows, sino que tampoco podían reunirse los cinco en su habitual local de ensayo. Ante la demanda de su público de buena música para acompañar su encierro, buscaron la manera cada uno de sus integrantes desde sus hogares, hacer varias versiones de algunas de sus canciones, como fue el caso de "Abrázame" (acústico, live performance y un visual), uno de los sencillos de "Un susurro en la tormenta".

Haritz Garde explicó que "Abrázame" está muy bien producida en el estudio y en ocasiones, muchas canciones "no aguantan quitarle esa producción y en este caso, hemos visto que la canción aguanta perfectamente sin tanto artilugio que a veces lo adorna y queda muy bien, pero a veces una canción más 'desnuda' también queda muy bien".

Hemos hecho varias versiones para demostrarnos también eso, de que una misma canción se puede sacar mucho 'jugo' y darles muchas vueltas y que no está terminada a como está en el disco, sigue viva, sigue con mucho recorrido.

"Abrázame" en particular tiene 60 pistas de batería: "todas tocadas por mí, pero sobrepuestas, es muy difícil tocar todo eso a la vez, entonces hay que comprimir todo eso en una batería sencillita y hacer que la canción siga caminando, por eso hay que darle vueltas a la cabeza". Y el resultado fue asombroso.