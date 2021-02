La batalla de Natti Natasha para quedar embarazada: "me sentí como un fracaso total como mujer"

"Tú no puedes tener hijos", fueron las palabras que recibió Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como Natti Natasha, de su doctor. Este diagnóstico "derrumbó" a la reguetonera originaria de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. La también cantante de pop latino y bachata pasó por una fuerte depresión, ya que ser mamá era algo que anhelaba desde que era una niña.

Durante este mes de febrero Natti Natasha ha compartido dos fabulosas noticias con sus millones de seguidores. El pasado 1 de febrero sorprendió al dar a conocer su compromiso con su mánager Raphy Pina; en sus redes sociales mostró el precioso anillo de compromiso que le dio su amado: "también quería gritarlo a los cuatro viento, dije que sí". Ayer por la noche durante su presentación en Premios Lo Nuestro organizados por la cadena de televisión estadounidense Univisión, luego de varios rumores, compartió otra grandiosa noticia: ¡su embarazo!

Tras confirmar su embarazo fruto de su relación amorosa con Raphy Pina, la revista People en Español publicó una entrevista que tuvo con la futura mamá, en la cual relató la batalla que tuvo para poder quedar embarazada.

Hace unos años Natti Natasha tuvo quistes en la matriz y en el 2007 tuvo que someterse a una cirugía en la cual le extirparon una trompa de Falopio. Luego de esta cirugía, el doctor le informó que por más que tratara de embarazarse de manera natural, no podría conseguirlo. Una de las opciones de la reguetonera era un tratamiento de inseminación in vitro.

En una charla que tuvo con Raphy Pina, le dijo que los años seguían pasando, sabía que el trabajo era muy importante, pero el reloj biológico no paraba. Sin pensarlo dos veces, comenzó su tratamiento de inseminación in vitro. Se ponía cada noche de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche. "Las hormonas te ponen loca, no sabes si reír, llorar...pero no me importaba, estaba feliz porque lo estaba haciendo". Pero esa felicidad que sentía se desvaneció cuando el doctor que la estaba atendiendo le dijo sin rodeos: "tú no puedes tener hijos".

Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, me sentí como un fracaso total como mujer.

Al salir de su depresión habló con su prometido sobre que seguiría ahora: otro tratamiento hormonal, comprar óvulos o adoptar. Natti Natasha se refugió en su música. Contó a People en Español que en una ocasión fue a Puerto Rico con Raphy y varios amigos; durante su estancia en esta isla del Caribe, un día practicaron Jetski. Comenzó a sentir un dolor en la espalda, sin embargo, no dijo nada para no arruinarle la diversión a los demás. Ante esto fue con el doctor para checar a que se debía dicho dolor.

La mañana siguiente, a Raphy le hace una llamada el doctor directamente, se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: 'tú estás embarazada'.

Ante toda esta inmensa alegría, Raphy Pina le dio el anillo de compromiso en diciembre pasado: "estamos súper felices, voy a ser mamá, nunca he estado de tan buen humor en mi vida".

En un reciente post en su feed de Instagram, la reguetonera de 34 años de edad manifestó estar celebrando con sus millones de fans por partida doble: el regalo de mis fanáticos del mundo y la inmensa bendición "que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo, otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice si, no existe nada que se interponga. La felicidad que siento en mi corazón no tiene precio. Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo".