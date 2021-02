La batalla de licra entre Livia Brito y Maribel Guardia que todos querían ver

Maribel Guardia de 61 años desató la locura y le dejó bien claro a su amiga Livia Brito de 34 que a ella le queda mejor la ropa de licra que a la cubana quien en los últimos meses la hemos visto demasiado sport causando comentarios de todo tipo, pues para muchos las dos artistas se miran demasiado guapas debido al cuerpazo que se carga.

Lo que más llamó la atención fue que Maribel Guardia y Livia Brito, portaban ropa de licra del mismo color, aunque los conjuntos eran algo diferentes, los tonos desataron idénticos desataron la locura, pues las dos chicas llamaban demasiado la atención, además muchos de sus fans han dicho que las dos mujeres se parecen demasiado esto debido a su cabellera negra, además de las facciones de su rostro.

Maribel Guardia logró más de cincuenta mil likes en la foto, mientras que Livia Brito la destronó con más de cien mil likes, pero eso no fue todos, pues las dos mujeres recibieron infinidad de comentarios de todo tipo, pues no es sorpresa que más de un hombre quede rendido ante los pies que se cargan las guapas mujeres quienes siempre dan que hablar.

"Hoy te he pensado mucho, cómo has estado reinita linda? Te mando muchos abrazos", "Maribel eres hermosa ya no encuentro más piropos para decirte que eres la más bella de todas", "Más que hermosa, me encantaría conocerte personalmente , para sentirme más que vivo", "No ahí palabras para describirla a usted tan hermosa y sensual", le escriben a Maribel Guardia en redes.

Por su parte Livia Brito quien se encuentra tomando una especie de año sabático debido al intenso trabajo que tuvo el año antepasado, decidió enfocarse demasiado en el gimnasio, además del yoga, disciplina que la ayudó demasiado a crecer como persona, pues como algunos saben, la chica ha estado en el ojo del huracán, desde que confesó haber golpeado a un paparazzi.

"Nuestro cuerpo escucha todo lo que nuestra mente dice mis #BebesDeLuz por eso es tan importante enfocarnos en uno y darnos amor a nosotros, escribió Livia Brito en su foto, donde aparece con su ropa deportiva muy coqueta con la cual se le mira un cuerpazo, llenándose de elogios de todo tipo por la belleza que se carga la guapa mujer.

"Linda porque no Asen la 3 temporada de la piloto", "Te ves demasiado hermosa", "Tienes razón siempre los finales son sorprendentes", "Hermosa Livia un abrazo fuerte besos desde Barranquilla Colombia mi bella dama besos encanto de mujer", "Un final en el que estés presente sería como un final de cuentos de hadas sin duda un final feliz", le escriben a Livia Brito, quien cada vez logra una cintura cada vez más pequeña, además de un abdomen de impacto.

Recordemos que Livia Brito fue apoyada por Maribel Guardia cuando se vio en vuelta en el escándalo del paparazzi y aunque ella metió las manos al fuego por la cubana diciendo que era una gran mujer, los haters le hicieron saber a la actriz que si seguía apoyando a la joven, era mejor que se fuera a su natal Costa Rica, pero ella no quiso hacer más escándalo.

Cabe mencionar que las dos mujeres son ovacionadas por hacer mucho ejercicio, además de tener el rostro de una verdadera diosa, pero eso no es todo su trabajo en la pantalla chica ha hecho que las dos mujeres sean reconocidas a nivel internacional por sus proyectos en la pantalla chica, aunque Livia Brito se encuentra un poco alejada.