La beauty blogger e influencer Sophia Gomez comparte el secreto de su éxito; lanzará su marca de ropa

La joven beauty blogger, influencer, maquilladora y bailarina estadounidense Sophia Gomez, ha sabido aprovecharse el gran impacto que logrado en sus redes sociales, para realizar diversos proyectos y "mover" a sus miles de seguidores para que hagan realidad sus sueños, "que nada es imposible y que a veces, nada más necesitas un empujón, siempre te criticarán, pero eso, pero es una señal de que lo estás haciendo bien".

Sophia Gomez, originaria de Philadelphia, Pensilvania, actualmente residente en Caracas, Venezuela, ama usar sus redes sociales para expresarse y tener la voz que muchos no tienen. Sobre lo que busca proyectar en sus plataformas digitales, "mi personalidad, 100 por ciento orgánica, mi sencillez, mi sentido del humor, todo, pero siempre siendo auténtica".

La influencer compartió que entre sus próximos proyectos, se encuentran el lanzamiento de su propia marca de ropa junto con su mejor amiga, en la cual tiene unos meses trabajando. Agregó que le encantaría tener una academia de baile, ya que es una de sus más grandes pasiones.

Sophia Gomez señala que su crecimiento en las redes sociales, ha sido muy inspirador para seguir creando contenido, "amo ver a la gente que me quiere y me apoya en todo lo que hago, y para mí es surreal tener un público tan grande, de gente tan bonita y buena que me impulsa todos los días".

Sus inicios en el baile fueron desde muy pequeña, en varias actividades extracurriculares en el colegio; unos años después decidió entrar a una academia, la cual le dio la oportunidad de competir de manera regional y nacional en Estados Unidos, "desde ahí mi vida cambió y creo que encontré mi pasión".

Me gusta que sea yo misma, que puedo expresarme a través de mi cuerpo y siento que me hace ser mi versión más real y genuina, nada me hace más feliz que el baile.

Te recomendamos leer:

Sophia Gomez ha tenido significativas participaciones en el baile, como el haber sido parte de cuatro competencias regionales y cuatro competencias nacionales, además de dos videos musicales, también en un concierto con el reguetonero puertorriqueño Noriel, y en un intensivo concurso de baile una semana en el Broadway Dance Center en Nueva York. "No hay nada más bonito que sentir la música y olvidarte de todo durante las coreografías, es como si algo entrara en mí y mientras bailo el mundo se siente mejor".