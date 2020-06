La bella hija de Héctor Suárez Gomís que pocos conocen

Héctor Suárez Gomís es padre de una hermosa jovencita de nombre Ximena, a quien no duda en expresarle su incondicional amor tanto en persona como en redes sociales. El actor y comediante tiene un adorable apodo para su primogénita: ¡ratón!

"¡Casual mi ratón! Rompiendo madres con su belleza y no, no soy papá cuervo. Simplemente es hermosa y créanme, es mucho más hermosa en su corazón. Noble, buena, educada, tierna, amorosa, se ríe de todo y lo que más me llena de amor es que es una niña feliz. ¡Estoy muy orgulloso de ti, ratón! Gracias por ser mi hija", menciona Héctor Suárez Gomís en uno de sus tantos post en Instagram.

Ximena Suárez, nieta del fallecido comediante Héctor Suárez, suele compartir en su cuenta personal de Instagram parte de su estilo de vida, donde se le puede ver en compañía de ss amigos, en algunos de sus viajes o mostrando la belleza que posee.

Y en verdad, la hija de Héctor Suárez Gomís es hermosa.

El comediante es padre también del pequeño Pablo, él y Ximena son sus grandes amores, así como su apoyo emocional ante la lamentable muerte de su padre Héctor Suárez.

Cabe recordar que Ximena Suárez fue novia del hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, pero su romance de juventud terminó cuando Sebastián Poza se fue a estudiar a Canadá.

Así fue dada a conocer la muerte de Héctor Suárez

Mediante sus redes sociales Héctor Suárez Gomís informó a México la triste muerte de su padre. "A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández".

La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo.

"Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias! Descanse en paz, Héctor Suárez".

