La bella historia de amor entre Camila Cabello y Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes iniciaron su relación como muchas personas, simplemente amigos. Sin embargo la música uniría sus destinos hasta gritar a los cuatro vientos su amor. "Shawmila" han acaparado los reflectores al desfilar juntos en algunas alfombras rojas en prestigiados eventos. Así mismo han regalado a sus millones de seguidores momentos de mucha pasión y romance sobre el escenario.

Ambos se conocieron en 2014 en un tour de Austin Mahone (ex novio de Camila Cabello); por aquellos años Shawn Mendes era una popular estrella en la aplicación Vine, donde versionaba canciones y Camila, triunfaba con el grupo Fifth Harmony.

En 2015 lanzan su primera colaboración musical, "I know what you did last summer". Fue compuesta por los dos en el backstage del tour "1989" de Taylor Swift, donde Shawn Mendes era telonero y Camila Cabello estrella invitada.

Tras este dueto los rumores de un romance no se hicieron esperar, pero ambos declararon en varias ocasiones que solo era muy buenos amigos.

Para 2018 Camila Cabello empezaba a cosechar grandes frutos como solista, luego de su polémica salida de Fifth Harmony y Shawn Mendes, ya era Shawn Mendes. Ese año ambos compartieron varias fotografías juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero seguían diciendo ser solo amigos.

En ese año Camila salía con el coach y youtuber Matthew Hussey, y a Shawn se le había visto con Hailey Baldwin (hoy esposa de Justin Bieber). En los Premios Grammy en febrero de 2019, ambos actuaron por separado pero en backstage regalaron fotos a sus fans e hicieron pensar, ¿había saltado ya la chispa?

En junio de 2019 la cantante termina su noviazgo con Matthew Hussey y posteriormente Shawn Mendes lanza "Señorita" junto a Camila Cabello. Los rumores de un romance aumentaron. En julio de ese mismo año fueron fotografiados por los paparazzis en situaciones donde era imposible decir que eran solo amigos.

Fue en septiembre de 2019 cuando Camila confirma la relación con Shawn Mendes. En una entrevista para la revista estadounidense Elle, comentó ante el lanzamiento de su nuevo álbum Romance, "creo que ahora me conozco más a mí misma, el amor es el sentimiento más preciado que tengo, quiero sentir que lo que comparto con la otra persona sea únicamente nuestro, porque no pertenece a nadie más. Amo a mis fans, a mi gente, y me encanta vivir mi vida lo más normal posible. En una relación, me siento incómoda si hago partícipe a todo el mundo".

Con respecto a Shawn, no sé, la gente puede decir lo que quiera, nosotros vamos a vivir nuestras vidas, disfrutarlas y enamorarnos el uno del otro como si nadie estuviera mirando.

"Así es como quiero vivir, quiero que sea algo mío y suyo, por eso siempre he sido tan reservada con este tema, porque quiero protegerlo".

Aunque muchos aseguran que la relación entre Camila Cabello y Shawn Mendes es solo un truco publicitario, anteriormente en sus redes sociales respondieron a sus haters de la mejor manera. "Hemos visto en Twitter que dijeron cosas como que la forma en la que nos besamos es rara, que parecemos peces", dice el cantante, "hirieron nuestro sentimientos", agregó Camila.

"Por eso les queremos mostrar cómo nos besamos realmente", concluye Shawn Mendes.