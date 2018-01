La bella  Camila Sodi en topless causa furor en Instagram

La actriz Camila Sodi publicó una foto en su cuenta de Instagram totalmente en topless bebiendo jugo de naranja, para desearle "buenos días" a sus seguidores.



Es muy común ver en Sodi cómo se muestra de manera "natural", y durante la mañana de este viernes lanzó una espléndida foto en una cocina enfundada en unos jeans azules, con el torso desnudo, mostrando su delgada cintura.



Esta polémica instantánea generó miles de halagos como descontento de sus seguidores, sin embargo la ex de Diego Luna sigue sin contestar los mensajes.



Sin embargo tras una hora publicada la foto, Camila borró de su cuenta la sexy instantánea de su torso desnudo.



Camila Sodi, ¿'La Chule' en la bioserie de Luismi?.

Camila Sodi se convierte en Aracely Arámbula, en la ficción, y forma parte de la bioserie del cantante, la cual ya se graba bajo la producción de Netflix.

Sodi acudió a la presentación de su nueva película “Camino a Marte”, en Ciudad de México, y distintos portales de noticias reportan que no quiso dar mucho detalle sobre su participación en la serie de "El Sol", pero todo indica que encarna a Arámbula, madre de dos hijos de Luis Miguel.

“Te puedo platicar que tengo la suerte de estar con el señor director en la serie, con Beto (Hinojosa), pero ahora estamos hablando de ‘Camino a Marte’, pero cuando estemos sentados hablando de Luis Miguel te platico más”, dijo en conferencia sobre la historia del cantante mexicano.

Violeta- Mark @luisgerardom -Emilia @tessaurusrex -y el señor director @betoozcariz �� Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 4:24 PST

Otra novedad de la sobrina de Thalía es que reapareció con un nuevo look, una destacable cabellera con chinos, debido a que es parte del personaje de esta bioserie que ya se está grabando en la Ciudad de México.

Sobre "Camino a Marte".

Caila se mostró contenta de su nueva película “Camino a Marte” donde comparte créditos junto a Luis Gerardo Méndez y su media hermana Tessa Ia, con quien es la primera vez que trabaja en un largometraje.

“Fue una delicia, una gozadera, o sea, no sólo es mi hermana y un gran ser humano, sino una estupenda actriz, además de estar juntas y crear esta dinámica de hermanas nos sentimos en todo momento libres y protegidas por el director”, detalló.

Este fin de semana vamos a @loscabosfilmfestival a la competencia �� echen porras que somos la única película mexicana !! Ajuaaaaa!!! Nos vemos en Cabos �� @tigrepictures Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 5:57 PST

Tessa también coincidió con Camila del trabajo que realizaron juntas al grado de hacer una conexión excepcional gracias a que la sangre llama.

“Estar en escena con ella fue tan increíble porque es una actriz tan generosa, estar en contacto visual es bajarte a la Tierra y tener presente el personaje; como actriz ha sido muy disfrutable al igual que con Luis Gerardo Méndez”.

��I Fall In Love Too Easily - Chet Baker �� “Casi lista ....” por @estebancalderon @ger_parra @erickmrn Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 8:59 PDT

La cinta dirigida por Humberto Hinojosa la cual tendrá su estreno nacional este 1 de diciembre, retrata la historia de Emilia (Tessa Ia) y su mejor amiga Violeta (Camila) quienes emprenden un viaje a BCS y en el camino se topan con un extraño sujeto (Luis Gerardo Méndez).

Camila Sodi y Diego Luna, ejemplo de civilidad.

Pocas parejas con una buena relación como la de Camila Sodi y Diego Luna. La actriz asistió hace unos días al estreno de Luna en la puesta en escena "Privacidad", en Ciudad de México.

Acompáñanos a un viaje especial con @tessa_ia, @LuisGerardoM y @camilasodi_ quienes estelarizan nuestra primera portada digital y nos hablan de feminismo, acoso, sus luchas más personales y su nueva cinta #CaminoAMarte. Descubre este recorrido en https://t.co/cbpffcklbp pic.twitter.com/plea3FweEl — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 21 de noviembre de 2017

El Universal reporta que durante su paso por la alfombra roja, explicó que la fórmula de que se lleven tan bien es que la familia es su prioridad, ellos anteponen el amor fraterno ante cualquier problema que pueda surgir.

Terminando junket de prensa de @comocortaratupatan ��������Estreno en cines el 13 Octubre México y USA -MISMO DÍA ✨✨✨ojalá les guste y se rían mucho ✨✨✨✨ maquillaje de hoy por la más top @beatrizcisneros �� y pelatzo @guillermosegovia1 �� outfit de @hm @beadelaborbolla �� Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 4:30 PDT

“Somos gente que promulga el amor, la unión, la compasión, entonces desde ese lugar puedes tener una relación no sólo cordial sino definitivamente amorosa y familiar. Nos queremos mucho y (Diego) es mi familia. Me da mucho orgullo porque sé lo que trabaja para estar donde está y lo hemos apoyado sus hijos, yo y toda su familia”, dice Camila.

Lo que lamenta.

Por otro lado, Camila lamentó también recientemente que la prensa a veces invada su privacidad, y publique cosas que no son y tergiversen declaraciones.

�� @estebancalderon para @quiencom glam squad @erickmrn @ger_parra �� Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 4:52 PDT

Por primera vez habló de su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández.



La actriz concedió una entrevista a Adela Micha para la revista Vanity Fair:

“Cuando los medios tergiversan las declaraciones o interpretación a un hecho, dejan de ser objetivos y pueden llegar a perjudicar una relación sentimental, como ocurrió con Javier y conmigo, que terminamos por información que perjudicó un noviazgo que empezaba, y al estar a distancia lo hablamos y decidimos terminar”.

������ @estebancalderon para @quiencom Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 8:26 PDT

La actriz, quien forma parte de la cinta "Cómo cortar a tu patán", recientemente estrenada en cines de México, lamenta que se publicite más su vida privada que su trabajo:

“Afecta que mi trabajo no llegue al espectador, que las críticas por mi trabajo no se lean, pero sí se leen las crónicas de una Camila que no soy. Cuando me entrevistan, al verdad siento que seré golpeada, y con lo invasivo a la privacidad de sus preguntas, una como actriz no se siente bien”.

Sodi dice que cada quién puede controlar lo que sube a las redes, pero las fotos captadas por los paparazzi, con textos ajenos a la realidad, de verdad que sí pueden llegar a afectar.

PODRÍA INTERESARTE:

Brujo Mayor sobre Shakira: “no creo que se recupere”.

Con ayuda del tarot, el mexicano Antonio Vázquez, quien se hace llamar el Brujo Mayor, presentó sus predicciones para 2018: Shakira será víctima de una brujería, habrá un magnicidio en Venezuela y no se desatará guerra nuclear.

Foto: AP

“Siento que hay una brujería contra ella”, expresó preocupado el adivino cuando fue cuestionado sobre la cantante colombiana Shakira, quien ha tenido problemas en sus cuerdas vocales.

QUIZÁ TE INTERESE TAMBIÉN:

Mishelle se quita la ropa para enseñar que no está gorda.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

PUEDE INTERESARTE:

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."

Con información La Verdad.

QUIZÁ TE INTERESE:

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.

Y ALGO MÁS:

Alistan La Academia para 2018.

El reality musical creado en México por Giorgio Aresu estaría de regreso para 2018.

Hace unos días se informó en distintos portales de noticias que La Academia regresa el próximo año.

Desde junio pasado comenzaron los rumores sobre el regreso del reality show ‘La Academia’, mismo que tenía en expectativa al público y a los fanáticos. Finalmente soltaron la noticia.

Natalia Jiménez, Kika Édgar, Arturo López Gavito y Aleks Syntek, serán los que guíen a los participantes del reality show musical.

Será hasta el próximo 2018 cuando este ambicioso proyecto regrese a la pantalla chica, y el anuncio oficial de las primeras fechas de casting, la harán pública en el último capítulo de ‘MasterChef México’.

El reality de Azteca se quedará con las ganas de tener a Jacky Bracamontes, pero sí contarán en la conducción con Marco Antonio Regil y Mariana Torres.