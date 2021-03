La belleza de Melanie, la hija de Alicia Villarreal, a través de los años

México. Melanie Carmona Villarreal, hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, y quien ha dado a conocer hace unos días que fue víctima de acoso sexual, ya tiene 21 años de edad y es una chava muy linda, pero desde pequeña se ha caracterizado por esa belleza que heredó de su famosa mamá, quien fue vocalista del grupo Límite y ahora es solista.

Melanie Carmona es famosa desde niña por el hecho de ser hija de una de las cantantes más importantes en el regional mexicano, Alicia Villarreal, y quien ha marcado a toda una época en la música y siempre es recordada por su voz, talento y sobre todo belleza, la que sin duda alguna le heredó a su hija.

Y en sus redes sociales, Alicia se ha encargado de publicar imágenes en las que puede verse cómo ha crecido su hija, y es que desde pequeña llamó la atención por su gran parecido a ella, por sus ojos preciosos y a los fans de Alicia les ha podido encantar ver cómo siempre la presume y dice lo orgulloso que se siente de ella.

En Instagram, Alicia ha compartido fotografías de Melanie en sus distintas etapas de vida, así que puede verse desde que era una niña, luego cómo fue creciendo hasta convertirse en una adolescente y luego en la bella joven que es ahora y a quien le encanta cantar y le llama el mundo de la música, pero a la que aún no decide dedicarse profesionalmente.

Y también Melanie comparte en Instagram muchos recuerdos suyos, de hecho le encanta modelar y posar y hay imágenes en las que se ha mostrado en traje de baño y con ello ha arrancado suspiros y los comentarios más halagadores por parte de sus fans, que ya son muchos los que tiene y siguen sus pasos en las redes.

Recordemos que Alicia Villarreal inició su carrera en 1995 como la vocalista del Grupo Límite y cuatro años después se convirtió en mamá de Melanie, fruto de la relación que tuvo con Arturo Carmona, quien en ese entonces era futbolista y luego se convirtió en actor, pero de quien después se separó. Melanie Aideé Carmona Villarreal lleva por nombre lal hija de ambos y nació el 19 de abril de 1999, pero Alicia también es mamá de otros dos niños: Cruz y Félix.

Melanie confesó a Ventaneando que está muy enamorada y ser correspondida por un joven deportista cuyo nombre es Patrick Ogam y en Insagram ha compartido imágenes de ella a su lado. Le encanta el futbol y apoya mucho a su apuesto novio en su carrera en el mundo del deporte. "A mi papá le cae muy bien, a pesar de que es muy celoso, le cae muy bien y yo lo apoyo en todo", dijo la joven al programa de espectáculos de Pati Chapoy.

Melenie hizo una fuerte y valiente revelación en sus redes sociales apenas hace unos días atrás. Contó haber sido víctima de acoso sexual de parte de un familiar, a quien la joven consideraba como su hermano mayor, pero no reveló el nombre, al menos hasta ahora. En esta confesión que llevó a cabo en el Día internacional de la mujer, señaló que esta desagradable vivencia ocurrió el 12 de noviembre de 2016.

Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme", cuenta Melanie en Instagram.

Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como una estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fue mi culpa".