La belleza de Rihanna en un vestido fuera de serie

México. La famosa cantante Rihanna, originaria de Saint Michael, Barbados, rompe esquemas e impone moda en el mundo con sus atuendos, al igual que con su música, y en una reciente publicación comparte lo bella que luce en un minivestido estilo ballerina de tul rosado.

En el citado atuendo, Rihanna luce una cola de dos metros y la hace lucir increíblemente bellísima. Dicho atuendo lo utilizó para los Grammy y en cuanto colocó la imagen en su cuenta de Instagram, sus millones de fans de todo el mundo empezaron a enviarla mensajes para halagarla.

Foto de Instagram

Rihanna es figura importante en el mundo de la moda internacional. Con los dos desfiles que ha hecho para su línea Savage x Fenty, RiRi ha revolucionado el mercado y no paran para ells los halagos por parte no nada más de sus fans, sino que también de sus colegas en la industria.

Rihanna se ha convertido desde hace unos años en una prestigiosa diseñadora de modas y su nombre y marcas están en los ojos de todo el mundo. Fenty, su marca, acapara titulares casi a diario en revistas de moda y portales de noticias en los que destacan que es una línea que impone moda y ya ha trascendido.

Y al igual que Fenty, Rihanna ha logrado ya trascender en la música, puesto que con ella ha llegado a todos los países del mundo a través de las giras que ha hecho en los últimos años y desde que se lanzó al espectáculo en el que ha consechado éxito tras éxito.

Rihanna ha llamado la atención desde que comenzó su carrera en 2003 cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers, luego firmaría un contrato de seis álbumes con Def Jam y en 2005 lanzó su álbum debut Music of the Sun, seguido por su segundo material discográfico A Girl Like Me.

Foto de Instagram

Y su amor por el diseño viene también desde el comienzo de su carrera, cuando acostumbraba llegar a las alfombras rojas y acaparaba la atención del público con sus atuendos atrevidos que se salían de lo convencional y con los que poco a poco logró destacar y posicionarse como una de las diseñadoras más grandes en el mundo.

Según Wikipedia, Rihanna adquirió fama mundial tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Good Girl Gone Bad, el cual dio a conocer en 2007, y de esa manera pudo establecerse como una figura líder en la industria de la música y un símbolo sexual.

Rihanna tiene poder, fama y fortuna

Y aunque parezca dificil de creer, Rihanna ha logrado más de 250 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y por si fuera poco, es considerada una de los artistas más vendidas de todos los tiempos, pero también es la artista con más ventas digitales y por ello ha establecido una marca en El libro Guinness de los récords.

Y según reportes de prensa, Rihanna, de 32 años de edad, posee una gran fortuna estimada en 521 millones de euros superando a leyendas vivas de la música como Elton John o Mick Jagger, quienes ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente.

Se dice también que en los últimos años la intérprete ha logrado escalar puestos en las distintas listas e ir desplazando a varias cantantes de talla internacional como Madonna, Celine Dion o Beyoncé.