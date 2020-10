La belleza física que Verónica Castro presumía en sus programas de tv

Verónica Castro de 68 años de edad siempre ha sido considerada una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, ya que su belleza ha logrado cautivar al público desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo, pues basta con ver sus fotos en las redes sociales para que uno se enamore con su belleza.

Pero Verónica Castro no solo es una cara bonita, ya que en sus años más gloriosos tenía tremendo cuerpazo el cual lo presumía en sus programas más emblemáticos como La Movida y Mala Noche No, donde los vestuarios que portaba reflejaban la figura de la actriz.

Si damos un vistazo a los videos del pasado donde Verónica Castro conducía sus programas de televisión, se le podía ver con vestuarios muy elegantes los cuales en su mayoría eran vestidos muy ajustados, los cuales estaban tapizados de cristales, haciendo ver a Verónica Castro como una reina debido al físico tan impresionante que tenía.

Y es que en la década de los ochenta Verónica Castro era una de las máximas estrellas de la televisión mexicana, es por eso que muchos productores la querían en sus proyectos por la belleza que desataba, es por eso que cuando aparecía con sus ajustados vestidos dejaba sin habla a todos.

Algo que siempre resaltó con los elegantes vestidos que le ponían a Verónica Castro en sus programas de televisión eran los colores de estos diseños, los cuales resaltaban sus hermosos ojos considerados por muchos como una de las miradas más tiernas del espectáculo.

"Con ese hermoso rostro quien se fija en su vestido la diva de México", "Soy de Costa Rica y me fascina la cultura Mexicana y adoro a Verónica Castro es una Diva", "Vaya pedazo de mujer. No es muy conocida en España, aunque aquí hizo alguna película en los 80 ambientada en la delincuencia juvenil. Yo era un niño de escasa edad pero recuerdo lo atractiva que era. Una belleza salvaje capaz de hacer sacar los instintos más primarios de uno. Lo que viene a ser una hembra de cabeza a pies", le escriben a Verónica Castro en sus videos.

Uno de los vestuarios que más recuerdan de Verónica Castro en el programa La Movida, fue cuando le hizo una entrevista a su amigo Vicente Fernández y Verónica Castro lució extravagante en el programa con un vestido en color menta demasiado ajustado que al parecer apenas podía moverse, pero que marcaba la gran figura que ella tenía a pesar de ya haber tenido a sus dos hijos, la famosa se cuida bastante.

Otro de los outfits que desataron la locura de los fans de Verónica Castro fue cuando como invitados al grupo Menudo en el programa Mala Noche No, donde la actriz apareció con un diseño negro el cual cual consistía en pantalón y blusa negra, además de una boina negra del mismo color, por lo que todo el conjunto dejó a más de uno con la boca abierta por la silueta de la guapa mujer.

Si vamos un poco más al pasado recordemos que han sido pocas las veces en las que Verónica Castro ha lucido su cuerpazo, prueba de ello fue cuando la vimos en traje de baño cuando se le captó con Yolanda Andrade en la playa y aunque ya era un poco más madura la belleza de su físico era impresionante.

Actualmente Verónica Castro ya no se viste tan extravagante como en sus años gloriosos, pero no por eso no ha dejado de vestirse glamurosa, puesto que en el programa Pequeños Gigantes ella vestía como una verdadera diva de acuerdo a su edad, pues tampoco le ha gustado caer en lo gracioso.