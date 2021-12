"La bestia todavía está en mi cuerpo", Brian May, guitarrista de Queen, da positivo a Covid-19

De igual forma resaltó que por el bien "de todos los que te rodean", no hay que bajar la guardia: "solo ve a una reunión en un espacio cerrado si estás realmente seguro de que el riesgo vale la pena, como solía decir mi querida mamá: "haz lo que digo, no lo que hago".

En sus publicaciones en redes sociales, el guitarrista imploró y suplicó a sus seguidores "que se vacunen si no lo están ya, porque necesitan esa ayuda".

Aunque no ha tenido información precisa, el integrante de Queen piensa que se contagió de la variante Omicron .

Brian May , quien fuera uno de los mejores amigos del fallecido cantante Freddie Mercury, reveló que hace 10 días su esposa Anita Dobson y él, asistieron a un almuerzo con motivo del cumpleaños de una persona llegada a ellos, siendo este preciso momento cuando se contagiaron.

"Las instrucciones dicen que esto sigue siendo un resultado positivo", expresó, lo cual lo toma como "un recordatorio de que la bestia todavía está en mi cuerpo", preguntándose "cuánto tiempo me tomará obtener un resultado negativo".

Mi sistema inmunológico, con la enorme ayuda de tres golpes de Pfizer, está ganando la batalla contra el invasor, así que no tengas miedo, hay vida después del Covid, pero ten cuidado.

Brian May hizo especial énfasis en la importancia de la vacuna contra el Covid-19 , así como en la dosis de refuerzo. En una serie de post en su cuenta de Instagram, mencionó que en el Reino Unido, "hay mucha gente en el hospital ahora mismo que no se vacunó", quienes se debaten "entre la vida y la muerte".

A través de sus redes sociales, el legendario guitarrista Brian May dio a conocer su contagio de Covid-19 . El integrante de la banda británica de rock Queen, ha contado cómo ha sido su lucha contra este virus y pidió a todos sus fans vacunarse . Asimismo el músico de 74 años de edad, informó que su esposa Anita Dobson también dio positivo a Coronavirus .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

