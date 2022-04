La boda de los actores Hyun Bin y Son Ye Jin, el final perfecto de la serie "Crash landing on you"

"Quiero casarme contigo, tener hijos y ver como envejecemos cada día", le dice Yoon Se Ri (personaje de la actriz Son Ye Jin), al capitán Ri Jeong-hyeok (interpretado por Hyun Bin), en una de las escenas de los últimos capítulos del aclamado drama "Crash landing on you", en Latinoamérica conocido como "Aterrizaje de emergencia en tu corazón". Esta historia de amor sobrepasó la ficción y hoy, en la vida real, los queridos actores surcoreanos se han convertido en marido y mujer.

La esperada boda de Hyun Bin y Son Ye Jin, protagonistas del K-Drama "Crash landing on you", se llevó a cabo el último día de marzo de este 2022, en una sencilla e íntima ceremonia, que tuvo lugar en el hotel Grand Walkerhill Seoul, en el este de Seúl, Corea del Sur, a la que asistieron los padres de los actores, así como sus familiares y amigos más cercanos.

Entre los pocos detalles que se conocen sobre la que era una de las bodas más esperadas en Corea del Sur, se sabe que el actor Jang Dong-gun, un entrañable amigo de Hyun Bin, pronunció un discurso de felicitación. Asimismo, medios de comunicación surcoreanos informaron que la cantante Gummy, interpretó en la ceremonia "Give you my heart", uno de los temas que forman parte del OST de "Crash landing on you".

Varias celebridades asistieron a la boda: Jang y su esposa, Ko So-young, además de Gong Yoo, Gong Hyo-jin, Ji Jin-hee, Hwang Jung-min y Ha Ji-won.

Ante el clamor de los fans, las agencias que representan a los actores, compartieron en sus respectivas redes sociales, un par de fotografías de la boda.

"Son Ye Jin y Hyun Bin se han convertido hoy en una pareja casada, agradecemos sinceramente a los fanáticos que enviaron felicitaciones y apoyo con interés y amor constantes. Mire el futuro de la actriz, quien comienza el segundo acto de su vida, con un corazón cálido", manifestó la agencia MSTeam, la cual representa a Son Ye Jin.

Por su parte, VAST Entertainment, la agencia de Hyun Bin, manifestó en un comunicado que los actores estaban celebrando su ceremonia de boda, dando su primer paso como una pareja casada. Asimismo, compartieron que la ceremonia se llevó a cabo de manera privada, en consideración a la situación con el Covid-19.

"En su lugar, compartimos la noticia con las fotos de su boda. Expresamos profunda gratitud por las muchas bendiciones y el cálido apoyo enviado para su nuevo comienzo. Los actores, junto con sus agencias, continuarán esforzándose al máximo para retribuir el amor recibido".

Hyun Bin y Son Ye Jin tuvieron un noviazgo durante dos años. En el 2018 protagonizaron la película "The Negotiation (La negociación)" y un año después, el drama "Crash landing on you". Durante las grabaciones surgió el amor, dando a conocer su relación en marzo de 2020.

Cabe recordar que en febrero pasado, los actores sorprendieron a sus fans, al dar a conocer que se habían comprometido y contraerían matrimonio a finales de marzo.

En redes sociales, la boda de Hyun Bin y Son Ye Jin, ha sido descrita por los fans como el capítulo 17 de "Crash landing on you", el final perfecto de la serie.