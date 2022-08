La boda de tres días de Jennifer López y Ben Affleck: cena de ensayo, la ceremonia y una barbacoa

"Lo hicimos, el amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente, veinte años de paciencia", expresó la cantante y actriz estadounidense, al dar a conocer este momento tan especial, a través de su boletín On the JLo. "Con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas".

Cabe mencionar que esta boda de tres días, se llevó a cabo, a tan solo unas semanas de su boda en A Little White Chapel en Las Vegas, Nevada. Jennifer López y Ben Affleck estuvieron solamente acompañados por sus hijos.

Una sencilla boda en una capilla en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para algunas parejas, no sería suficiente, y más si se trata de dos grandes celebridades. Jennifer López y Ben Affleck celebraron una segunda boda de tres días , a la que asistieron varios de sus respectivos familiares y amigos. De acuerdo con el Daily Mail, a la celebración asistieron celebridades como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger, Matt Damon y Jimmy Kimmel.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

