La boricua Raquel Sofía se muestra siendo ella misma, sin pretensiones, a través de su nuevo álbum

La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía lanza su álbum "Lecciones de una vida cagándola en el amor", una producción discográfica que muestra muchas facetas de la artista, con una combinación de estilos de música que le gustan, plasmando su esencia y haciendo lo que siente y lo que le gusta.

Se trata de un disco de exploración, porque cuando hizo este álbum, pasaron muchas cosas en su vida y alrededor de ella, por lo que refleja los procesos que iba pasando.

"Es un álbum que hice con toda la libertad, con el sonido que quiero, las historias que quiero. Representa todos los diferentes lados de quien soy y por todos los procesos que viví durante la grabación del mismo, por ejemplo pasó la pandemia a la mitad de la creación de mi disco", comentó Raquel Sofía.

Me separé de mi pareja y al tiempo regresé con él, también durante esta etapa me lancé a la aventura como artista independiente, por lo cual no ha sido fácil hacer este disco y ha resultado todo un reto.