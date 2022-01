La broma con la cual Galilea Montijo y Carmen Muñoz, desmintieron tener alguna enemistad (VIDEO)

Mencionó que durante este tiempo tuvo la fortuna de recibir diferentes propuestas laborales, sin embargo, en conjunto con su agencia Make It Prensa, "tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo".

A manera de broma, Gali la manda de regreso a TV Azteca : "no mija, el Ajusco...te tienes que salir otra vez y está como 10 minutos más al sur". (El Ajusco es una zona de la CDMX donde se ubican las instalaciones de la televisora fundada por Ricardo Salinas Pliego).

Asimismo no pudieron faltar las especulaciones de una enemistad entre Galilea Montijo y Carmen Muñoz , quien se encargó de disipar dichas habladurías con un divertido video que compartió en su cuenta de TikTok.

Cabe mencionar que la llegada de Carmen Muñoz a Televisa causó mucha controversia, ya que surgieron rumores de que sustituiría a Galilea Montijo en el matutino "Hoy" . Sin embargo, todo fue aclarado. "Estoy muy contenta y emocionada de poder estar aquí, con tanto cariño", expresó la también ex presentadora del programa "Al extremo".

En recientes días la conductora de televisión Carmen Muñoz estuvo como invitada en el programa "Hoy" , donde fue recibida con los brazos abiertos por todo el elenco de este matutino, como fue el caso de Galilea Montijo . La ex presentadora del show "Enamorándonos" en TV Azteca, regresó a Televisa luego de 16 años con un nuevo proyecto .

